Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam ihtimali yeniden gündemde

Satürn'ün uydusu Enceladus'un yüzeyinden fışkıran buz yanardağlarının olduğu bölgede, yeniden yaşam ihtimali üzerinde duruluyor.

Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus'tur.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kartopu gibi görünür.

2005 yılında Cassini uzay aracı tarafından gerçekleştirilen bir yakın geçiş sırasında, uydudan uzaya fışkıran buz yanardağları keşfedilmişti.

Yüzeyden adeta bir lav gibi fışkıran buzlar, Enceladus'un altında dev bir okyanusun yattığının ilk işaretlerinden biriydi.

ORGANİK BİLEŞİKLER YAŞAM İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Enceladus üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, yüzeyde bulunan çatlaklardan püsküren buzun içeriğinde dihidrojen (H2) ve metan (CH4) dahil olmak üzere çeşitli karbon içeren organik bileşikler tespit edilmişti.

Ardından yapılan çalışmalarda ise, bu bileşiklerin reaksiyon sonucu meydana geldiği ve doğrudan yaşam belirtisi sayılamayacağı söylenmişti.

Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde görevli bir bilim insanı olan Régis Ferriere ve ekibinin yaptığı farklı bir araştırma ise, Enceladus'ta yaşam ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Yüzeyde bulunan çatlaklardan püsküren buzun içeriğinde bulunan metan miktarının, yalnızca reaksiyonlar sonucu oluşamayacağını söyleyen araştırma, yüzeyin altındaki çeşitli mikrop popülasyonlarının metan oluşturabileceğini belirtiyor.

Ferrière, bu alanda yürütülen çalışmaların önemli olduğunu ve yaşam ihtimalinin henüz reddedilemeyecek kadar olası olduğunu ifade ediyor. Ancak yine de "Enceladus'ta yaşam var" demek için oldukça erken.



