Satürn'ün uydusu Enceladus'tan fışkıran dev su buharı görüntülendi Satürn'nün uydusu Enceladus'tan fışkıran devasa su buharı, NASA'nın James Webb teleskobu tarafından tespit edildi.

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James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus olarak dikkat çekiyor.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kar topu gibi görünür.

Satürn'ün uydusundan fışkıran su buharını görüntüledi

Satürn'nün uydusu Enceladus'tan fışkıran devasa su buharı, NASA'nın James Webb teleskobu tarafından görüntülendi.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gezegen bilimci olan Geronimo Villanueva, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Verilere bakarken ilk başta yanıldığımı düşündüm. Ay'ın 20 katından daha büyük bir su birikintisi tespit etmek çok şaşırtıcıydı.

Bilim insanları, Enceladus gayzerinin saniyede 300 litre su buharı püskürttüğünü ve uydunun etrafındaki su buharı halesini beslediğini tespit etti.