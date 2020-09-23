Satürn'ün uydusu Enceladus'un yüzeyinden buz fışkıran bölge görüntülendi

Satürn'ün uydusu Enceladus'tan fışkıran buz yanardağlarının olduğu bölge, kızılötesi görüntüleme tekniğiyle tespit edildi.

Güneş sistemimizde, Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu düşünülen Satürn'ün uydusu Enceladus'tur.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kartopu gibi görünür.

2005 yılında Cassini uzay aracı tarafından gerçekleştirilen bir yakın geçiş sırasında, uydudan uzaya fışkıran buz yanardağları keşfedilmişti.

Yüzeyden adeta bir lav gibi fışkıran sıvı su, Enceladus'un altında dev bir okyanusun yattığının ilk işaretlerinden biriydi.

BUZUN FIŞKIRDIĞI BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

Bu ilgi çekici uydu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen NASA, 2017'de sona eren Cassini görevindeki verileri analiz etti.

Söz konusu verilerden oluşturulan harita, Enceladus'un yüzeyinden fışkıran buzların olduğu bölgeleri gösteriyor.

(Satürn'ün buzlu uydusu Enceladus'un aşağıdaki ayrıntılı kızılötesi görüntülerinde; kırmızı alanlar, fışkırma sonucu yüzeyde biriken taze buzu gösteriyor. Etkileşimli haritaya BURADAN ulaşabilirsiniz.)

Parlak kırmızı ile gösterilen alanlar, uydunun güney kutbunda yer alan Tiger Stripes adı verilen tektonik fayları gösteriyor.

YÜZEYİN ALDINDA DEV OKYANUS BARINDIRIYOR

Bu bölgede jeolojik aktivitenin olduğu ve yerden havaya doğru buz taneleri ve buhar püskürtüldüğü belirtiliyor. Bu durum, söz konusu bölgenin altında dev bir okyanusun olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bilim insanları, aynı tekniği kullanarak buzla kaplı diğer gezegenleri de inceleyecek ve verileri Enceladus'la karşılaştıracak.