Sega, Angry Birds'ün yapımcısı Rovio'yu satın alacak Sonic karakterinin arkasındaki Japon oyun devi Sega, Angry Birds gibi birçok başarılı mobil oyuna imza atan Rovio'yu bünyesine katıyor.

Sonic the Hedgehog gibi önemli oyunlara imza atan Sega, mobil oyun dünyasının önde gelen şirketi Rovio'yu 775 milyon dolara bünyesine katacak.

NTV'nin haberine göre, Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu. Anlaşmayı açıklayan Sega, Rovio'yu satın alma kararının küresel oyun pazarındaki "konumunu güçlendirme" ihtiyacına dayandığını söyledi.

Geçen yıl, dünya genelindeki sekiz oyun stüdyosunda yaklaşık 550 çalışanı bulunan Rovio, istikrarlı oyunlarındaki indirmelerin beş milyara ulaştığını açıklamıştı.

Pazar gittikçe büyüyor

Bu pazarın 2026 yılına kadar 263,3 milyar dolara çıkacağı ve mobil oyun yüzdesinin 56'ya çıkması bekleniyor.

Rovio, güçlü oyunların yanı sıra Beacon adındaki mobil oyun platformunun da sahibi.

Sega, kendi mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmeye yardımcı olmak için Rovio'nun "canlı hizmet mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikimini" kullanacağını belirtti.