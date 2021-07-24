Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla büyük beğeni alan Selçuk Bayraktar, gülümseten paylaşımına, "Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var" notunu düştü.

Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendisini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aştı.

Hal ve hareketleri her daim gülümseten o gencin yaşlı babaannesi de şimdiden fenomenler arasına girdi.

İkiliden yeni bir video geldi ancak bu kez başrolde bir isim daha var…

"TEYZECUUM UYANDIR ONİ”

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok konuşulan Rizeli astronotun babaannesiyle telefonda görüştü.

Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, paylaşımına "Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var." diye yazdı.

Selçuk Bayraktar'dan gülümseten paylaşım VİDEO

“LAHANA GÖNDEREYİM Mİ EVLADIM?”

Videoda uyuyan astronot torununun üzerini kapattığı görülen babaannenin sonrasında Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bu esnada da "Alo Selçuk. Bu uşak kaldı buralarda. İyiyim iyim sağ ol. Lahana göndereyim mi evladım? İşin rast gelsin evladım.” dediği duyuldu.

MERAK UYANDIRDI

Bayraktar’ın bu paylaşımı hem merak uyandırdı hem de gülümsetti.

Videoya beğeni yağdı.