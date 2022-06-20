Sentetik açıklıklı radar MİLSAR, AKSUNGUR’a başarıyla entegre edildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radar MİLSAR’ın, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildiğini duyurdu.

Yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerine keşif ve gözetleme faaliyetlerinde katkı sağlayacak olan sentetik açıklıklı radar MİLSAR, insansız hava aracı AKSUNGUR’a entegre edildi.

Haberi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanmaya başladı

Demir, “İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun.” dedi.

MİLSAR radarı, AKSUNGUR’a başarıyla entegre edildi VİDEO

MİLSAR

MİLSAR, kolay enstalasyon özelliğiyle insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanat hava araçlarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Bu yüksek teknoloji radar sisteminin, kolaylıkla değiştirilebilmesine imkan sağlayan standart 15 EO/IR sensor taretiyle aynı mekanik ara yüzlere sahip olduğu biliniyor.

Operasyonların verimliliğini, İHA’nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA’nın taarruz kabiliyetini genişleten MİLSAR, sis ve bulutlanma gibi kötü hava ve düşük görüş koşullarında düşük hız küçük boyut veya hızlı hareket eden potansiyel hedeflerin tespit ve takibini yapıyor.