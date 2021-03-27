Serious Sam 4 mod desteğine kavuştu

Serious Sam 4 oyunu için mod desteği geldi. Oyunu Steam platformu üzerinden satın alan kullanıcılar, oyunun editör uygulamasına da sahip olabilecek.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve Hırvat stüdyo Croteam tarafından geliştirilen Serious Sam 4, oyuncular arasında oldukça popüler.

Serinin önceki oyunlarıyla geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan popüler birinci şahıs nişancı oyunu, yeni yayınlanan uygulama ile kullanıcıların kendi modlarını yapmalarına izin verecek.

EDİTÖR UYGULAMASI STEAM'DE

Geliştiricler tarafından yayınlanan ‘The Serious Editor’ isimli program ile kullanıcılara oyun içerisinde geniş bir mod desteği sunulacak.

Oyunu Steam platformu üzerinden satın alan kullanıcılar, oyunun editör uygulamasına da sahip olabilecek.

Halihazırda oyununa sahip olan kullanıcılar, oyunun editör uygulamasına ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Serious Sam 4 oyunu, Steam üzerinde an itibariyle yüzde 40 indirim ile 45.60 TL‘ye satılıyor.