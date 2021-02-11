Sevgililer Günü yaklaşırken, siber dolandırıcıların sayısı arttı

Sevgililer Günü'nde internet üzerinden alışverişin artması, siber dolandırıcıların çok sayıda kişiyi mağdur etmesine neden oluyor.

2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı. Ancak bu durum, siber korsanların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle 2020 yılında kayıtlara geçen siber saldırıların sayısı, daha önceki yıllara oranla çok fazla.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi pek çok kişi hediye alma telaşında. Pandeminin etkisiyle böyle özel günlerde internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda artış yaşanıyor.

Bunu fırsat bilen siber dolandırıcılar ise çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle mağdur ediyor.

İnternetten alışveriş yapan kişiler, çoğu zaman sipariş verdiği ürünlerin aksine ya kalitesi düşük ya da farklı ürün teslim aldıkları yönünde yoğun şikayetlerde bulunuyor.

Ayrıca, kredi kartı veya banka hesap bilgileri dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kişilerin hesaplarının boşaltılması, daha büyük kayıplara neden oluyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DOLANDIRICILARA DİKKAT

Özel günler başta olmak üzere, internetten alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, "Pandemiyle beraber dijital dönüşüm çok hızlandı. Artık alışverişlerimizi internetten yapmak bir lüks değil, mecburiyet oldu.

Bu dönüşüm hızlanınca da siber saldırganlarda hızlı bir dönüşüm yaşadı. Bunlar evimize giren hırsızlara benziyorlar ama evimize gelmeden uzaktan hatta başka bir ülkeden bile bunu yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Siber saldırganların fırsatın yoğun olduğu dönemi fırsata çevirmek için strateji geliştirdiklerine değinen Yüksel, “Yoğunluktan faydalanan dolandırıcılar kişilerin bilgilerini talep ediyorlar. Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. İnsanlar sevdiklerine hediye almak istiyorlar.

"BÜYÜK İNDİRİMLER TUZAK OLABİLİR"

Genelde bu dönemlerde büyük indirimler yapılır. Gerçek olmayan kampanyalar ortaya çıkar. Bu durumlar bizim için cezbedici bir duruma dönüşerek satın almak isteriz. Satın almak istediğimiz noktada asıl hikaye başlar. Bir saldırganın tuzağına düşmüş olabiliriz.” diye konuştu.

NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALI

Siber saldırganların kurbanı olmamak için, başta girilen sitenin gerçek bir işletme olup olmadığını doğrulamak gerektiğine dikkati çeken Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, "Bu doğrulamayı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) bakarak doğrulayabiliriz. Girdiğimiz siteyle ilgili arama motorlarından birçok bilginin çıkması gerekiyor.

Bir e-ticaret sitesinin geçmişi olması gerekiyor. Girdiğimiz siteyle ilgili yorumlara bakmalıyız. Fiyat konusuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Olağan dışı bir indirim varsa bu teknik olarak mümkün olmayan bir durumdur.

"FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİTELERİNİ KULLANIN"

Fiyat karşılaştırma siteleri bize yardımcı olabilir. Sitenin güvenlik sertifikası olup olmadığına da bakmak gerekir. Sitenin bir güvenlik sertifikası yoksa kart bilgileriniz kopyalanıp dolandırıcılara gönderilir.

Ürünün size söylenen tarihler arasında gelmediyse dolandırılmış olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde banka hareketlerinize bakıp bilgilerinizin hangi firma tarafından alındığı karşılaştırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise özel günlerde insanların sevdiklerini mutlu etmek isterken ihtiyaçlarını da iyi belirleyip iyi piyasa ve fiyat araştırması yapmaları gerektiğini söyledi.

Küçük, “Bazen dolandırıcılar ünlü alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyorlar. Banka ve kredi kartı bilgileri ile şifrelerinizi ele geçirebilirler. İnternet alışverişlerinde kontrollü teslimat yöntemini kullanın.

"KAPIDA ÖDEME TERCİH EDİN"

Kapıda ödeme seçeneğini tercih edin. Ayrıca, tüketicilerin, 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu hükümleri gereğince hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkı var.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN"

Olumsuz bir durum karşısında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir. Tüketicilerimize çağrımız sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu edelim derken sevdiklerimizden ve paramızdan olmayalım." ifadelerini kullandı.