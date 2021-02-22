Shiplemek ne demek? TikTok ve Instagram’da Ship nedir?

Shiplemek ne demek? TikTok ve Instagram’da Ship nedir?

Özellikle Z kuşağı tarafından kullanılan bir terim olan "Ship" türkçede yakıştırma manasında kullanılıyor. Peki TikTok ve Instagram'da shiplenmek ne anlama geliyor?

Sosyal medya platfromlarının popülerliği ile birlikte her yeni gün bir akım veya terim yeni medya literatürüne girmeye devam ediyor.

Yüksek takipçili veya tanınan profillerde daha sık rastlanan "Ship" yani "yakıştırma" aslında bir çeşit kolajdır.

Tanınmış veya belirli bir kitleye hitap eden insanların takipçileri tarafından başka bir kişi ile yakıştırılması, beraber olmalarının istendiği anlamını taşıyor.

SHİPLEMEK NE DEMEK?

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sürekli karşılaşabileceğiniz ship aslında "Relationship/Frienship" (İlişki/Arkadaşlık) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılıyor.

Örneğin düet yapan iki sanatçı, dizilerdeki başrol oyuncuları veya sosyal medya fenomenleri sıklıkla shiplenmektedir.

Birlikte olması istenen ikilinin fotoğrafları kolaj halinde birleştirilerek paylaşılır.