Siber güvenliğe yerli çözüm: HAVELSAN Bariyer

Yerli siber güvenlik çözümü HAVELSAN Bariyer, ulusal ve uluslararası güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamladı.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artmasıyla, siber saldırılarda da ciddi artışlar yaşanıyor.

Dünya genelinde birçok kişi veya devlet kurumu çeşitli siber saldırıların hedefi olurken, bu saldırılar sonucunda ciddi veriler ele geçirilebiliyor.

Veri sızıntısı önleme yazılımları alanında, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Ortak Kriterler kapsamında yüksek güvenlik seviyesi niteliğindeki "EAL 4+ Sertifikası"nı geçen yıl alan siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, alanında TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı kazanan ilk ürün olmayı da başardı.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA GERİDE BIRAKILDI

Görevlerinden biri ordunun "en güvenilir ürünler" ile hizmet vermesini sağlamak olan TRTEST'in uygunluk sertifikasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almak için en önemli aşamayı geride bırakan HAVELSAN Bariyer, kritik verilerin taşınma veya kopyalanmasının engellenmesi ile dışarıya çıkarılan verilerin güvenliğinin sağlanması ve takip edilmesi gibi hassas veri ve politika yönetimi özelliğini barındırıyor..

VERİLER ARTIK EMİN ELLERDE OLACAK

HAVELSAN Bariyer, gönderilen e-posta içeriklerinin takip edilmesi ve engellenmesi ile ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesi ve engellenmesinin yanı sıra; USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar (Plug and Play) ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme seçeneklerini de içinde barındırıyor.



İLK YERLİ VE MİLLİ VERİ SIZINTISI ÖNLEME ÜRÜNÜ

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, siber güvenlik ve yazılım, KBRN, çevresel, balistik gibi birçok alanda test hizmeti veren TRTEST'in HAVELSAN Bariyer ile ilgili uygunluk sertifikası hakkında açıklamalar yaptı..

Ürününün hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Parmak izi teknolojisini de içinde barındıran HAVELSAN Bariyer; kurumsal verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş Türkiye'nin ilk yerli ve milli DLP-veri sızıntısı önleme ürünü.

Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık. Süreç içinde ürün geliştirme çalışmalarımız devam edecek."





Atalay, son yıllarda bilgi güvenliğinin ülkelerin milli güvenliğiyle doğrudan ilgili hale gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SİBER GÜVENLİK, ÜLKE SINIRLARININ KORUNMASI GİBİ"

"Siber güvenliğimiz, adeta ülke sınırlarımızın Mehmetçiklerimiz ve milli silahlarımızla korunması gibidir. Siber dünyada en önemli silahımız, milli siber güvenlik ürünlerimizdir. Ürünlerinizin milli olmadığı yerde, siber güvenliğimizden söz edemeyiz.

Bu açıdan HAVELSAN olarak yerli ve milli siber güvenlik ürünlerini geliştirmeyi milli bir görev, bir misyon olarak görüyoruz. HAVELSAN Bariyer de ulusal ve uluslararası tüm kriterleri karşılayan, ülkemizin en önemli milli siber güvenlik ürünü oldu."

YSK KULLANMAYA BAŞLADI

Veri sızıntısı önleme ürünü HAVELSAN Bariyer'in nisan ayında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) kurulduğunu açıklayan Atalay, "Ülkemizde seçim işlerinden ve seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan en üst düzey kurumumuz YSK'nın HAVELSAN Bariyer'i kullanmaya başlaması, diğer kurumlarımız için de önemli bir referans teşkil edecek.

Kamu adına bağımsız ve güvenilir test otoritesi olan TRTEST'in uygunluk sertifikası sonrasında da kurumlarımızdan ürünümüzle ilgili bize ulaşan taleplerinin artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.