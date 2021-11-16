Siber saldırganlar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kullanıyor

2022 yılında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na aylar var. Ancak siber saldırganlar, şimdiden harekete geçti.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Kötü niyetli kişilerin şimdiki durağı ise 2022 FIFA Dünya kupası oldu. Katar'da düzenlenecek olan organizasyonu kullanan siber saldırılar yapılıyor.

11 BİN SAHTE E-POSTA TESPİT EDİLDİ

Kaspersky araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın 15 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında, Dünya Kupası için mal veya hizmet tedariki sözleşmeleri için teklif vermeye yönelik dolandırıcılık davetlerini içeren 11 bin kimlik avı e-postası tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun sporla ilgili dolandırıcılık konusunda yeni bir taktik olduğunu söylüyor.

Gönderilen diğer e-postalar ise alıcının bir çekilişe katılmak için seçildiğini söylüyor. Her iki dolandırıcılık durumunda da, alıcılardan katılım için bir komisyon ödemeleri isteniyor, karşılığında hiçbir çekiliş olmuyor.

Kaspersky, 2022 Dünya Kupası'nın adını taşıyan dosyaları içeren toplam 625 girişim tespit ettiğini söylüyor.

Kaspersky, kimlik avı dolandırıcılığına yakalanmamak için istenmeyen e-posta tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Gariplikler içeren uzun e-posta adresleri, dil bilgisi ve yazım hataları gibi detaylar ise dikkat etmeniz gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.