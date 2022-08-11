Siber saldırılar 2022’de yine rekor kıracak

Mart 2020'de belirgin bir biçimde artış göstererek geçtiğimiz iki yılda tehdit potansiyeli giderek artan siber saldırıların, 2022 sonunda rekor tazeleyeceği tahmin edildi.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Saldırılar bu yıl da rekor kıracak

PwC tarafından 66 ülkeden siber güvenlik uzmanları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen Dijital Güven Araştırması’nın 2022 sonuçlarına göre, siber saldırıların bu yıl bir kez daha rekor kıracağı tahmin edildi.

DHA'nın aktardığına göre, başka bir raporda, küçük ve orta boyutlu işletmelerin (KOBİ) yarısından fazlasının (%53) geçtiğimiz yıl bir tür siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

PwC’nin raporunda, 2022 içinde en çok artacak siber saldırıların, bulut platformlara odaklanan saldırılar olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırıların da hatrı sayılır bir biçimde artacağı tahmin edildi.