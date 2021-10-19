Siber saldırılar 5G ile artışa geçebilir

Uzmanlar, 5G teknolojisi ile birlikte siber tehditlerin daha fazla olacağı görüşünde.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

SİBER TEHDİTLER ARTABİLİR

Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, 5G teknolojisinin yarattığı siber tehdit alanlarını çok iyi şekilde analiz etmek gerektiğini belirterek, "Bugün karşılaştığımız siber risklerin, 5G teknolojisinin kullanımı ile birlikte artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kron açıklamasına göre 5G dönemi, gelişen teknolojinin avantajlarından daha çok yararlanabilmeye olanak sunacak. Nesnelerin interneti ağlarını güçlendireceği bilinen bu teknoloji, şirketlerden kamu kurumlarına, üretim tesislerinden evlere kadar her alanda farklı avantaj ve dezavantajları beraberinde getirecek.

5G teknolojisi, mobil teknoloji altyapılarının hızını ve bant genişliğini artırıp yenilikçi uygulamalardan daha çok faydalanmayı sağlayacak.

Ümit Çelik, "5G teknolojisi, gerek bireysel kullanıcıların gerekse kurumsal yapıların daha fazla siber riskle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Riskleri minimuma indirmek için bugünden altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi çok büyük bir önem taşıyor.

Araştırmalar, temel siber güvenli ve erişim güvenliği risklerini 'politika ve standartlar, tedarik zinciri ve 5g sistem mimarisi' başlıkları olarak sıralandırıyor." dedi.