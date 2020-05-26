Siber saldırıların şimdiki hedefi sağlık sektörü oldu

Koronavirüs nedeniyle sağlık sektörüne yapılan siber saldırıların sayısı bir hayli artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle özellikle sağlık sektörüne büyük iş düşüyor.

Ancak ilginin bir anda sağlık sektörüne kayması, siber saldırıların da bu alana yoğunlaşmasına neden oldu.

Siber güvenlik uzmanı ve IntelProbe Siber İstihbarat Direktörü Seyhun Özbilen, siber saldırganların stratejilerini gündeme göre şekillendirdiğini belirterek, "Bu nedenle, son dönemde saldırılar salgının etkisiyle sağlık sektörüne yoğunlaştı." dedi.

EN FAZLA SALDIRI ALAN SAĞLIK SEKTÖRÜ OLDU

IntelProbe'un verilerinden elde edilen bilgilere göre, son 1 ay içerisinde en çok siber saldırı alan sektörler arasında yüzde 63 ile sağlık sektörü öne çıktı.

Sağlık sektörünü; finans (yüzde 9), turizm (yüzde 8), kamu (yüzde 5), üretim (yüzde 4), perakende (yüzde 4), savunma sanayii (yüzde 4) ve bilişim (yüzde 3) sektörü takip etti.

Tespit edilen siber saldırıların kaynağı olan ülkeler arasında ise yüzde 33 ile Hollanda ilk sırada yer aldı. Hollanda'nın ardından Çin (yüzde 28) ve ABD (yüzde 25) öne çıktı.

Öte yandan, genel olarak koronavirüs süreci göz önünde bulundurulduğunda, en çok siber saldırı hedefi alan sektörler arasında yüzde 25 ile kamu sektörü ilk sırada yer aldı.

Seyhun Özbilen, "İnsanların salgın gibi durumlarda tedirginlikleri daha fazla oluyor ve normalde yapmayacakları işlemleri internette daha fazla yapabiliyorlar. Bu durum siber saldırganlar için uygun bir zemin oluşturuyor.

"SAHTE DEVLET SİTELERİNE DİKKAT"

Vatandaşlarımızın, özellikle kamu otoritelerinden gelen verilere karşı sonsuz güveni var. Devletimizin bu konuda ne kadar şeffaf ve proaktif olduğu da hepimizin malumu. Siber saldırganlar, vatandaşların bu zafiyetlerinden faydalanarak; sanki devlet kurumuna aitmiş gibi siteler açıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılarla da çeşitli veriler elde etmeye çalışıyor.

Bu nedenle vatandaşların, internet üzerindeki aktivitelerinde her zamankinden daha dikkatli ve bilinçli şekilde hareket etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özbilen, dünyadaki siber saldırı aktivitelerini takip etmek ve siber istihbarat elde etmek için bal küpü denilen (Honeypot) sistemlerinin kullanıldığını söyledi.

Honeypot'un gerçek cihazlara benzeyen ve siber saldırganların önüne hacklemesi için konulan tuzak sistemler olduğuna işaret eden Özbilen, "Honeypot ağımız birçok farklı senaryoyla dünyanın her yerinden siber saldırganların dikkatini çekmek üzere tasarlanmış akıllı sistemler.

Durağan bir yapıya sahip olmayan bu sistemler, içerdikleri senaryoya istinaden değişken değerlerin saldırganlara sunulduğu özellikleri ile dinamik bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.