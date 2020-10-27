Siber saldırıların verdiği zarar, şirketler için 30 milyon lirayı aşıyor

Siber saldırıların verdiği zarar, şirketler için 30 milyon lirayı aşıyor

Son dönemlerde, özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde siber saldırılar yüzde 12 oranında arttı. Saldırıların şirketlere ekonomik olarak verdiği zararın boyutu ise 30 milyon lirayı buluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı rekor seviyede arttı. Ayrıca birçok işletme, pandemi dönemini evden çalışarak geçirdi.

Durum böyle olunca, internet üzerinden yapılan siber saldırıların sayısı da yükselmeye başladı.

ŞİRKETLERE ZARARI 30 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Son dönemlerde artan siber saldırılar ise şirketleri ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Kron’un Genel Müdürü Mete Sansal; Özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde yaşanan siber saldırıların ortalama yüzde 12 oranında arttığını görüyoruz. Siber saldırıya uğrayan şirketler 30 milyon TL’yi aşkın kayba uğruyor.” ifadelerini kullandı.

Artan siber saldırılar karşısında şirketlerin ayrıcalıklı erişim güvenliği alanında yatırım yapmalarının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Sansal, “Pek çok alanda artan saldırı yüzeyi ve siber tehditlerin oranı şirket ve kurumların kritik verilerin korunması konusunda ciddi önlemler almasına neden oluyor.

"CİDDİ MALİ KAYIPLAR YAŞANABİLİYOR"

Bu noktada veri güvenliğini gündelik çözümlerle sağlamaya çalışan birçok firma, yaşanan kapsamlı bir saldırı sonrası ciddi prestij ve mali kayıplarla karşılaşabiliyor.

Bu gibi problemler nedeniyle verilerin mahremiyeti açısından koruma kapsamının tanımını belirlemek amacıyla oluşturulan KVKK, GDPR gibi regülasyonlar da kişisel ve ticari verilerin korunması konusundaki ciddiyeti ortaya koyuyor.” dedi.





Sansal, “Hassas verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi tam da bu noktada devreye giriyor.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, şirketlerin siber tehditler karşısındaki koruma katmanlarını artırıyor ve veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

SALDIRILARIN YÜZDE 95'İ ÇALIŞAN HATALARINDAN KAYNAKLI

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ise, siber suçluların bilişim sistemlerine çoğunlukla çalışanlar ya da kullanıcıların hata veya eksikliklerinden yararlanarak sızdığını ve gerçekleşen saldırı ve veri sızıntılarının yüzde 95'inin çalışan hatalarından kaynaklandığını açıklamıştı.