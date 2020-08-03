Siemens, 2020'nin satın alma rekorunu kıracak

Siemens, kanser tedavisine yönelik tıbbi araçlar ve yazılımlar geliştiren ABD’li Varian Medical’ı 16.4 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Almanya merkezli Siemens; endüstri, enerji, ve sağlık alanlarındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Alman şirketin sağlık kolu Siemens Healthineers, şimdilerde 2020'nin satın alma rekorunu kırmanın peşinde.

16.4 MİLYAR DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Yeni ortaya çıkan haberlere göre Siemens, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren ABD merkezli Varian Medical’ı 16.4 milyar dolar (yaklaşık 115 milyar TL) karşılığında satın almaya hazırlanıyor.

16.4 milyar dolarlık anlaşmaya imza atılırsa bu anlaşma 2020’nin en büyük satın alması olarak kayıtlara geçecek. Ancak iki şirkette satın alma haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yapmaya yanaşmadı.

Gelen bilgiler ise iki şirket arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını gösteriyor.

Yaklaşık 10 bin çalışanı bulınan Kaliforniya merkezli Varian Medical, yenilikçi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapıyor. Varian, 2019 yılında 3,2 milyar dolar gelir elde etmişti.