Şifresi unutulan, kapatılan ya da silinen Instagram hesabını kurtarma yöntemi

Yıllarca emek verdiğiniz Instagram hesabınıza ulaşamıyor musunuz? Endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz çünkü Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlerle geldik.

Bir sabah uyandınız ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram hesabınıza ulaşamadınız.

Yıllar boyu adeta ilmek ilmek işlediğiniz, kendinizi en iyi yansıtacak şekilde oluşturduğunuz Instagram hesabınıza ulaşamamanın düşüncesi bile korkunç değil mi? Bu durum, birçok kişinin özellikle ‘influencer’ olarak adlandırılan sosyal medya fenomenlerinin kabusu.

Instagram hesabınıza ulaşamıyor olmanızın şifre unutma gibi basit bir nedeni olabilir. Bunun yanı sıra ele geçirilme gibi daha büyük boyutlu nedenlerden dolayı da Instagram hesabınıza ulaşamıyor olabilirsiniz. Neyse ki Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

Şifresi unutulan, kapatılan ya da silinen Instagram hesabını birkaç basit yöntemle kurtarmak mümkün. Peki, Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım.

İLK ÖNCE NEDENİNİ ÖĞRENİN

Instagram hesabınızı kurtarmak için ilk olarak hesabınıza neden ulaşamadığınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü uygulanacak yöntem, hesaba erişememe nedenine göre değişiklik gösteriyor.

Sizin için bazı temel hesaba erişememe nedenlerini ve Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık.

Instagram hesap kurtarma sebebiniz hangisi?

Instagram hesap şifrenizi unutmuş olabilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmış (dondurmuş) olabilirsiniz.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmiş olabilirsiniz.

Hesabınız, Instagram tarafından devre dışı bırakılmış olabilir.

Instagram hesabınız ele geçirilmiş olabilir.

ŞİFRESİNİ UNUTTUĞUNUZ INSTAGRAM HESABINI KURTARMA

Şifresi unutulan Instagram hesabını kurtarmak, Instagram hesap kurtarma işlemleri arasında en kolayıdır çünkü pek çok kullanıcı, mobil uygulamada ve giriş yaptığı tarayıcılarda şifresini kaydettiği için gerekli olduğu zaman hatırlayamayabiliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek şifresi unutulan Instagram hesabını kurtarmak mümkün.

Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

Giriş ekranındaki ‘’Şifreni mi Unuttun?’’ butonuna tıklayın.

Hesabınızın adını veya hesabınıza ait telefon numarasını ya da e-posta adresinizi yazın.

Ardından ‘’Giriş Bağlantısı Gönder’’ yazısına tıklayın.

Almış olduğunuz giriş bağlantısını açın.

Buradan kendinize yeni bir şifre oluşturun.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN INSTAGRAM HESABINI KURTARMA

Kullanıcıların birçoğu, bazen Instagram kullanmaktan sıkıldığı için ya da başka bir nedenden dolayı bir süre hesabını kapatmayı tercih edebiliyor.

Instagram’a ara verdiğinizde, hesabınızda herhangi bir değişiklik yapılmıyor ve hiçbir veriniz silinmiyor. Yalnızca hesabınız kapalı kaldığı sürece Instagram hesabınız silinmiş gibi görünüyor.

Geçici olarak kapatılan, askıya alınan Instagram hesabınızı kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

Geçici olarak kapattığınız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyorsanız kimliğinizi doğrulamanız gerekecektir.

Uzun süre uzak kaldıysanız yeni koşulları kabul etmeniz istenecektir.

SİLİNEN INSTAGRAM HESABINI KURTARMA

Instagram topluluk kuralları silinen hesap konusunda son derece katıdır. Bu nedenle kalıcı olarak sildiğiniz Instagram hesabınızı kurtarmak için herhangi bir yöntem bulunmuyor.

Bu konuda, Instagram ile iletişime geçilerek bir çözüm yöntemi bulunmaya çalışılabilir ancak şu an için silinen bir Instagram hesabını kurtarma yöntemi maalesef ki yok.

DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ INSTAHRAM HESABINI KURTARMA

Instagram, bir hesabı genel olarak topluluk kurallarına uygun olmayan davranışlar nedeniyle kapatmaktadır. Gerçekten Instagram topluluk kurallarının ihlali söz konusuysa hesabın kurtarılma ihtimali yoktur.

Eğer Instagram hesabınızın doğru olmayan nedenlerle, yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız itiraz metninizde bu durumu açıkça ifade edebilirsiniz. İtirazınız incelendikten sonra gerçekten bir yanlışlık varsa hesabınız geri verilecektir.

Instagram tarafından dondurulan, devre dışı bırakılan Instagram hesabını kurtarmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

‘’Instagram Yardım Merkezi’’ sayfasını açın.

Kimliğinizde yazılı olan tam adınızı ve soyadınızı yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait e-posta adresinizi yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram kullanıcı adınızı yazın.

Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait telefon numarasını yazın.

Devre dışı bırakılma kararına itiraz etmenizin nedenini yazın.

Ardından ‘’Gönder’’ butonuna tıklayın.

Birkaç gün içinde itirazınıza yanıt alırsınız.

ELE GEÇİRİLMİŞ INSTAGRAM HESABINI KURTARMA

Diyelim ki, Instagram hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsunuz. Böyle bir durumda bakmanız gereken ilk yer, e-posta gelen kutunuz olmalıdır. Eğer Instagram tarafından gönderilen ‘’Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresinin değiştirildiğine’’ dair bir e-posta varsa e-posta içinde bulunan bir bağlantı üzerinden bu duruma itiraz edebilirsiniz.

Diyelim ki, herhangi bir e-posta almadınız ama hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsunuz. Böyle bir durumda ise Instagram giriş sayfasında yer alan ‘’Şifreni mi Unuttun?’’ butonuna tıklayın ve telefon numaranıza bir giriş bağlantısı göndermelerini isteyin. Ardından şifrenizi öncekiyle benzemeyecek şekilde güçlü bir şifre ile değiştirin.

Ne yaparsanız yaptınız ama hesabına bir türlü erişemediniz. Böyle bir durumda ise yapmanız gereken son adım, ele geçirilmiş hesabınızı silmek olmalıdır. Bunun için Instagram ile iletişime geçin ve kendi kimliğinizi doğrulayarak hesabın silinmesini isteyin. Kimliğinizi başarıyla doğruladığınızda, silme işlemi birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir.