Signal kullanıcılarının telefon numaraları ele geçirildi

1900 Signal kullanıcısının telefon numarası, yaşanan bir hack saldırısı sonrasında çalındı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, bir anda popüler hale gelmişti.

Özellikle kullanıcı gizliliğine odaklanan Singal uygulaması, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradı.

Telefon numaraları ele geçirildi

Doğrulama hizmeti sağlayıcısı Twilio'ya yakın zamanda gerçekleştirilen bir kimlik avı saldırısı, Signal’in güvenliğini de ciddi biçimde sarstı.

Saldırgan, kimlik avı yoluyla Twilio'nun müşteri destek konsoluna erişmeyi başardı. Bir Signal hesabına kayıtlı yaklaşık 1.900 kullanıcının telefon numarası da bu olayda açığa çıktı.

Öte yandan Signal; mesaj geçmişlerini ve profil bilgilerini kendi sunucularında saklamadığından, saldırganlar bunlardan herhangi birine erişemedi.

Şirket, potansiyel olarak etkilenen tüm 1900 kullanıcıyı doğrudan SMS yoluyla bilgilendirme sürecini başlattı.