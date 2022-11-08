Signal uygulamasına hikayeler özelliği geldi

Bir dönem WhatsApp'a alternatif gösterilen Signal uygulaması için "Hikayeler" özelliği kullanıma sunuldu.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, bir anda popüler hale gelmişti.

Özellikle kullanıcı gizliliğine odaklanan ve popülerliğini artıran Singal uygulamasına hikayeler özelliği geldi.

Signal içerisinde artık WhatsApp, Instagram ya da Facebook tarafında da olduğu gibi hikayeler yer alıyor.

Signal'in mobil uygulamalarında hikaye dönemi

Paylaşıldıktan 24 saat sonra kaybolan hikayeler, öncelikle Signal'in iOS ve Android uygulamalarına geldi, Bu özellik, daha sonra Signal masaüstü uygulamasına da eklenecek.

Fotoğraf yanında video paylaşma desteği bulunan hikayeler özelliği, uygulama ayarlarından kapatılabiliyor.

Hikayeleri devre dışı bırakmak için Ayarlar > Hikayeler > Hikayeleri kapat yolunu izlemeniz yeterli.