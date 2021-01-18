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    Signal, WhatsApp'tan ayrılan kullanıcılar nedeniyle sunucularını genişletti

    Geçtiğimiz hafta en çok indirilen uygulamaların başında gelen Signal, rekor seviyede kullanıcı alınca sunucularını yenilemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:59
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    Signal, WhatsApp'tan ayrılan kullanıcılar nedeniyle sunucularını genişletti

    WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

    Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

    SIGNAL SUNUCULARINA TAKVİYE

    Bu fırsatı geri çevirmek istemeyen Signal, sunucularını tamamen yenileyerek ek takviyeler yaptı. Ayrıca şirket, ani kullanıcı artışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yaşanan çökme problemlerini de giderdiğini açıkladı.

    Signal, WhatsApp tan ayrılan kullanıcılar nedeniyle sunucularını genişletti #1

    Söz konusu açıklamanın ardından pek çok Signal kullanıcısı, uygulamada mesajlaşma konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

    İlk olarak Tesla CEO'su Elon Musk'ın "Signal kullanın" çağrısıyla bir anda milyonlarca kullanıcıya kavuşan uygulama, geçtiğimiz günlerde çökme sorunlarıyla gündeme gelmişti.

    VİDEO GÖRÜŞME KİŞİ SAYISI DA ARTIYOR

    Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracaklarını da dile getirdi.

    Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.

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