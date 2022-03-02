Signal'den sibar saldırı açıklaması

Anlık mesajlaşma uygulaması Signal, siber saldırıya uğradığına yönelik iddialara resmi ağızdan yanıt verdi.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, bir anda popüler hale gelmişti.

Özellikle kullanıcı gizliliğine odaklanan Singal uygulamasının, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

SİGNAL'DEN YALANLAMA

Signal, platformun siber saldırıya uğradığı yönündeki raporların ardından açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

Şifreli anlık mesajlaşma uygulaması, açık bir şekilde herhangi bir saldırıdan etkilenmediğini duyurdu.

Signal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Avrupa'da kullanımda bir artış yaşadık ve Signal'in saldırıya uğradığı ve güvenliğinin ihlal edildiğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. Ancak bu doğru değil.

Bu söylentilerin, insanları daha az güvenli alternatifleri kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan koordineli bir yanlış bilgilendirme kampanyası olduğunu düşünüyoruz. Signal hacklenmedi."