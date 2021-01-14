Signal'in kurucusu Brian Acton, WhatsApp hakkında konuştu

Son günlerde kullanıcı sayısını oldukça artıran mesajlaşma uygulaması Signal'in kurucularından Brian Acton, yeni açıklamalarda bulundu.

WhatsApp’ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu ilkeleri onaylamayacak kullanıcıların ise WhatsApp hesabı silinecek.

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan bu karar, WhatsApp'ın rakiplerinin güçlenmesini sağlamıştı ve yüz binlerce kullanıcı, Signal ve Telegram gibi uygulamalara geçmişti.

Facebook'tan ayrıldıktan sonra Signal'i kuran isim Brian Acton ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

"WHATSAPP'IN YERİNİ ALAMAYIZ"

Son bir haftada 18 milyona yakın yeni kullanıcı kazanan Signal hakkında konuşan Acton, Signal'in WhatsApp'ın yerini almasını beklemediğini söyledi. Acton'a göre, insanlar sevdikleriyle haberleşmek için Signal ve benzeri uygulamaları kullanmaya devam edecek.

Acton'a göre, tüm tepkilere rağmen pek çok kişi WhatsApp uygulamasından vazgeçmeyecek.



BRIAN ACTON KİMDİR

2009 yılında WhatsApp CEO'su Jan Koum ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kuran Brian, bunun için Yahoo'daki işlerinden ayrılmıştı.

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Acton, 2017 yılında Zuckerberg yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmişti.

İlerleyen aylarda Signal'ı kuran tecrübeli isim, İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından Facebook'u silme kampanyasına destek vermişti.

