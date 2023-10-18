Şikayetler arttı: Facebook ve Instagram Filistin mesajlarını engelliyor! Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Facebook ve Instagram'ın Filistin destekli mesajları engellediğini söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya devinden açıklama geldi.

ensonhaber.com

Bazı sosyal medya kullanıcıları, platform kurallarını ihlal etmediği halde Facebook ve Instagram'daki gönderilerinin kaldırıldığını rapor etmeye başladı.

Üstelik kullanıcılar, Filistin'e destek veren ve İsrail'e tepki gösteren gönderilerde etkileşimin düşürüldüğünü de söylüyor.

Meta: Yanlışlıkla oldu

Özellikle Facebook ve Instagram'da benzer şikayetlerin artması üzerine açıklama yapan Meta, bu gönderilerden bazılarının şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini söyledi.

Kullanıcılar, özellikle çoğu İsrail'in hava saldırılarında yerinden edilen, yaralanan veya öldürülen Filistinli sivillere yönelik destek mesajlarının platformlardan gizlendiğini söyledi.

Bazı insanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde barışçıl protesto çağrısı yapan hesapların etkileşimlerinin düşürüldüğünü de belirtiyor.

Yapay zeka mühendisi Aya Omar, düzenli olarak okuduğu Filistin medyası hesaplarını Meta ve Instagram'ın engellediği için göremediğini söyledi.

Meta sözcüsü Andy Stone, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: