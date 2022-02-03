Sil baştan! Instagram keşfet nasıl sıfırlanır anlatıyoruz...

Instagram keşfet algoritması, kullanıcıların hangi gönderilerde ne kadar zaman geçirdiğine göre değişiyor. Keşfet içeriğini değiştirmek isteyenler ise sıfırlamanın yollarını arıyor.

Hepimiz Instagramda dakikalar harcıyoruz.

Keşfet kısmına ise bir düşen zor geri çıkıyor. İlginizi çeken, ardı ardına gelen onlarca videoyu kapatıp işinize dönmek gerçekten de zor...

Ancak keşfetinizde çıkanlar artık eskisi kadar ilginizi çekmiyorsa, el atmanız gerekebilir.

Zaman zaman yeni içerikler bulmamızı sağlayan, zaman zaman da ilgisiz gönderilen gösteren bu alanı birkaç minik dokunuş ile temizleyebiliyoruz.

Peki Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? Adım adım anlattık...

INSTAGRAM KEŞFET ALGORİTMASI

Kullanıcı neyi takip ediyor, neyi izliyor, neyi beğeniyor, neyi kaydediyor, hangi görselde ne kadar duruyor, kaydırma işleminin hareketliliği, neye yorum yapıyorsa Instagram algoritması bunun üzerinden kullanıcıya özel bir "Keşfet" sayfası düzenliyor.

Örneğin Instagram'da yemek videolarını uzun süre ve tekrar tekrar izliyorsanız, platform size daha fazla yemek videosu gösteriyor. Bu da sizi Instagram’da daha fazla tutmaya yarıyor.

Zaman geçtikçe yemek videosu izleyen insanların sevdiği kategoriler de karşınıza çıkmaya başlıyor. Çünkü Instagram sizi sınıflandırıyor ve daha fazla platformda kalmanız için sevebileceğiniz şeyleri göstermeye gayret ediyor.

Instagram keşfetimde neden hep bunlar var diyorsanız işte nedeni bu.

INSTAGRAM KEŞFET NASIL TEMİZLENİR?

GÖNDERİ ÖZELİNDE SIFIRLAMAK İÇİN:

Instagram mobil uygulamasını açın.

Keşfet sayfasını açın.

Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.

Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.

İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun.

Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

GENEL SIFIRLAMA İÇİN:

Instagram’ın keşfet özelliğini sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin:

Instagram hesabınıza uygulama üzerinden giriş yapın.

Sonrasında uygulamayı kapatın (hesabınızdan çıkış yapmayın) ve telefonunuzun ayarlar kısmına girin.

Ayarlar bölümünden Uygulamalar seçeneğini açın.

Instagram’a tıklayın ve verileri temizle seçeneğine tıklayın.

Ardından: