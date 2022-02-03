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- Sil baştan! Instagram keşfet nasıl sıfırlanır anlatıyoruz...
Sil baştan! Instagram keşfet nasıl sıfırlanır anlatıyoruz...
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 20:01
- Güncelleme : 03.02.2022 - 20:03
Hepimiz Instagramda dakikalar harcıyoruz.
Keşfet kısmına ise bir düşen zor geri çıkıyor. İlginizi çeken, ardı ardına gelen onlarca videoyu kapatıp işinize dönmek gerçekten de zor...
Ancak keşfetinizde çıkanlar artık eskisi kadar ilginizi çekmiyorsa, el atmanız gerekebilir.
Zaman zaman yeni içerikler bulmamızı sağlayan, zaman zaman da ilgisiz gönderilen gösteren bu alanı birkaç minik dokunuş ile temizleyebiliyoruz.
Peki Instagram keşfet nasıl sıfırlanır? Adım adım anlattık...
INSTAGRAM KEŞFET ALGORİTMASI
Kullanıcı neyi takip ediyor, neyi izliyor, neyi beğeniyor, neyi kaydediyor, hangi görselde ne kadar duruyor, kaydırma işleminin hareketliliği, neye yorum yapıyorsa Instagram algoritması bunun üzerinden kullanıcıya özel bir "Keşfet" sayfası düzenliyor.
Örneğin Instagram'da yemek videolarını uzun süre ve tekrar tekrar izliyorsanız, platform size daha fazla yemek videosu gösteriyor. Bu da sizi Instagram’da daha fazla tutmaya yarıyor.
Zaman geçtikçe yemek videosu izleyen insanların sevdiği kategoriler de karşınıza çıkmaya başlıyor. Çünkü Instagram sizi sınıflandırıyor ve daha fazla platformda kalmanız için sevebileceğiniz şeyleri göstermeye gayret ediyor.
Instagram keşfetimde neden hep bunlar var diyorsanız işte nedeni bu.
INSTAGRAM KEŞFET NASIL TEMİZLENİR?
GÖNDERİ ÖZELİNDE SIFIRLAMAK İÇİN:
- Instagram mobil uygulamasını açın.
- Keşfet sayfasını açın.
- Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.
- Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.
- İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun.
- Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.
GENEL SIFIRLAMA İÇİN:
Instagram’ın keşfet özelliğini sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin:
- Instagram hesabınıza uygulama üzerinden giriş yapın.
- Sonrasında uygulamayı kapatın (hesabınızdan çıkış yapmayın) ve telefonunuzun ayarlar kısmına girin.
- Ayarlar bölümünden Uygulamalar seçeneğini açın.
- Instagram’a tıklayın ve verileri temizle seçeneğine tıklayın.
Ardından:
- Ayarlar kısmının içinde bulunan güvenlik pencerisini açarak "Arama Geçmişini Temizle" kısmına girin.
- Buradan "Tümünü Temizle" seçeneğini seçerek işlemi onaylayın.
- Böylece Instagram geçmişiniz temizlendiği için keşfetiniz sıfırlanmış oluyor ve sıfırdan bir keşfet yaratabiliyorsunuz.