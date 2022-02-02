SIM kartsız WhatsApp nasıl kullanılır

SIM kart olmadan WhatsApp kullanma yolları, genellikle hattını kaybeden kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki Sim kartsız WhatsApp'ta mesajlaşmak mümkün mü? İşte en basit yolu...

SIM kartsız, hatta telefon numaranız bile olmadan WhatsApp kullanmak mümkün müdür sorusu kullanıcıların araştırma konuları arasında yerini alıyor.

WhatsApp, akıllı telefonların yanı sıra PC ve Mac için inanılmaz derecede popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Görünüşte, kaydolmak için bir telefon numarasına ihtiyacınız varmış gibi görünebilir.

Ancak WhatsApp, hattını kaybetmiş veya numara sahibi olmayanlar tarafından da kullanılabiliyor.

SIM KARTSIZ WHATSAPP KULLANMAK

Peki telefon numarası veya SIM kart olmadan WhatsApp nasıl açılır? İşte izlemeniz gereken adımlar...

WhatsApp'a kaydolmak için bir telefon numarası kullanmanız gerekir, ancak bunun her şey için her zaman kullandığınız numara olması gerekmez.

SIM kartınıza bağlı numarayı kullanmadan veya hatta bir SIM kart olmadan WhatsApp'ta oturum açmanın yolları var.

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0850 ile başlayan veya il kodlu sabit hatlarınızla WhatsApp kullanabilirsiniz. Bunun için WhatsApp Business uygulamasını indirmeniz ve bir kaç basit ayar yapmanız yeterlidir.

Google Play üzerinden Whatsapp Business uygulaması indirilir. Whatsapp numaranızın teyidi için numaranızı arayıp 6 haneli kod iletir.

Aldığımız kodu girdikten sonra otomatik olarak kayıt tamamlanır.