Şimdiye kadar çekilen en net Ay fotoğrafı yayınlandı

Şimdiye kadar çekilen en net Ay fotoğrafı yayınlandı

ABD'li uzay fotoğrafçısı Andrew McCarthy, uzun uğraşlar sonucunda en net Ay fotoğrafını oluşturmayı başardı.

Dünya'nın tek doğal uydusu ve Güneş sistemi içinde beşinci büyük doğal uydu olan Ay, tarih boyunca çeşitli uzay araştırmalarına konu oldu.

Birçok uzay fotoğrafçısı da gerek hobi gerekse araştırma amaçlı Ay'ın çeşitli fotoğraflarını çekti.

ABD'li uzay fotoğrafçısı Andrew McCarthy, iki haftalık bir çalışmanın ardından bugüne kadar çekilmiş en net ve detaylı Ay fotoğrafını oluşturmayı başardı.

BİNLERCE FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

McCarthy, Ay'ın tüm detaylarını gözler önüne seren yukarıdaki fotoğrafı oluşturmak için iki hafta boyunca Ay'ı sürekli gözlemleyerek binlerce fotoğraf çekti.

Daha sonra çektiği bu görüntüleri birleştiren fotoğrafçı, ortaya yukarıdaki gibi detaylı ve net bir fotoğraf çıkmasını sağladı.

McCarthy, Ay'ın aydınlanma çemberinden yararlanarak Ay yüzeyindeki kraterlerin çok daha net bir şekilde görülmesini sağladı. Ayrıca bu durum, Ay'daki diğer detayların da gün yüzüne çıkmasına yardımcı oldu.