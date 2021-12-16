Singapurlu OMIX, Türkiye'de ürettiği telefonları satışa sundu

Singapurlu teknoloji markası OMIX, Türkiye’de ürettiği akıllı telefon modelleri X300 ve X500'ü, Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu.

Türkiye pazarına kısa süre önce giren Singapur merkezli teknoloji markası OMIX, üst segment teknoloji ürünlerini erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunacağını söylüyor.

“Akıllı insanların akıllı teknoloji markası” mottosuyla yola çıkan OMIX, Türkiye'de ürettiği X300 ve X500 akıllı telefon modellerini satışa çıkardı.

OMIX MODELLERİ NELER SUNUYOR

OMIX'in Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500’de 6,67 inçlik Full HD+ ekranı ile sonsuz bir ekran deneyimi sunuyor.

Arkada dörtlü kamera dizilimi ile gelen telefonlarda yapay zekâ destekli 96MP ve 108MP çözünürlüğün yanı sıra; geniş açı, makro ve alan derinliğini birleştirerek mobil fotoğrafçılığa yeni bir bakış açısı getiriyor.





Gücünü HyperGame teknolojisine sahip Mediatek Helio G80’in 12nm 8 çekirdekli işlemcisinden ve 5.000 mAH uzun kullanım ömürlü hızlı şarj destekli pilinden alan telefonlar, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sunuyor.

"HEDEF TÜRKİYE'DE YÜZDE 10 PAZAR PAYI"

OMIX Türkiye CEO’su Muzaffer Gölcü, “OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10’luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022’de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız.

Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20’yi aşmış olacak. Türkiye’de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Omix X300 yaklaşık 2 bin 500 TL, X500 ise 3200 TL'den ülkemizde satışa sunuldu.



