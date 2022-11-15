Sinir yollarının en ayrıntılı haritası oluşturuldu

Araştırmacılar, daha önce yaşayan bir insan beyninde yapılmayan çalışma gerçekleştirdi.

Bilim insanları, beyinle ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Beynin şimdiye kadarki en detaylı haritası elde edildi.

Araştırmacılar, hafızada önemli bir yol oynayan hipokampusu beynin geri kalanına bağlayan sinir yollarının en ayrıntılı haritasını oluşturdu.

Beynin en kapsamlı haritası

Böylece beyindeki bölgeler arasında beklenmedik bağlantı modelleri ortaya çıkarıldı.

Sidney Üniversitesi'nden Psikolog Marshall Dalton, "Hipokampus ve frontal kortikal alanlar arasında görmeyi beklediğimizden daha az bağlantı ve erken görsel işleme alanlarıyla daha fazla bağlantı bulmamıza şaşırdık." dedi.

35 yaşın altındaki yedi yetişkin kadının beyni incelendi

Hipokampus bölgesinin hafızadaki kesin rolü hakkında hâlâ pek çok tartışma olsa da nörologlar, bellek oluşturmada ve gelecekle ilgili kararlar almamızda önemli bir rol oynadığından emin olduklarını söylüyor.

Dalton ve arkadaşları, çalışma kapsamında, difüzyon ağırlıklı görüntüleme adı verilen yeni bir teknik kullandı.

35 yaşın altındaki yedi yetişkin kadının beyinlerinden hipokampus ve serebral korteks arasındaki bağlantıların yüksek çözünürlüklü haritası çıkarıldı.

"Daha önce yaşayan bir insan beyninde yapılmadı"

Dalton, "Hipokampus içinde farklı kortikal alanların nereye bağlandığını doğrulamamıza izin veren özel bir yöntem geliştirdik. Bu, daha önce yaşayan bir insan beyninde yapılmadı.

Yaptığımız şey, esasen beynin farklı alanları arasındaki iletişim otoyolları olan beyaz madde yollarına çok daha ayrıntılı bir şekilde bakmak." ifadelerini kullandı.