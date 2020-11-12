Sınırsız depolama sunan Google Fotoğraflar artık ücretli olacak

Google'ın, kullanıcılara sınırsız depolama alanı sunduğu Google Fotoğraflar, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ücretli hale gelecek.

Google'ın sürekli olarak yeni özellikler eklediği Fotoğraflar uygulaması, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Ancak ABD'li şirket, Fotoğraflar uygulamasında köklü değişikliğe gidiyor.

1 Haziran 2021'den itibaren Fotoğraflar uygulamasının ücretsiz ve sınırsız depolama hizmeti sona erecek. Bu tarihten itibaren çekilen tüm fotoğraf ve videolar, otomatik olarak Google One'daki 15 GB'lik ücretsiz depolamaya kaydedilecek.

DEPOLAMA DOLARSA ÜCRET VAR

Google'ın 15GB ücretsiz depolama sunduğu bulut hizmeti Google One'ın kapasitesi dolduğunda ise, kullanıcılar ek ücret ödeyerek depolamayı artırabilecek.

Ayrıca Google, 1 Haziran 2021'den itibaren Drive, E-Tablolar ve Slaytlar dahil olmak üzere tüm Google hizmetlerinin Google One'ın 15GB ücretsiz depolama hizmetine aktarılacağını söylüyor.





GOOGLE PIXEL TELEFON KULLANICILARI ÜCRET ÖDEMEYECEK

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Pixel serisi herhangi bir akıllı telefona sahip kullanıcılar, söz konusu değişiklikten etkilenmeyecek ve Fotoğraflar uygulamasını ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

15GB ücretsiz depolama alanını doldurduktan sonra, ülkemizdeki kullanıcılar aşağıdaki fiyatları ödeyerek depolama alanını artırabilecek.

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