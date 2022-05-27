Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla tamamladı

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla tamamladı

"Yerli S-400" olarak tanımlanan Siper Hava Savunma Sistemi, bir testi daha başarıyla geçerken, genç mühendislerin sevinci duygu dolu anlar yaşattı.

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER'in yeni atış testi başarıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Siper Hava Savunma Sistemi ile ilgili paylaşımda, sistemde emeği geçen mğhendislerin sevincine yer verdi.

"İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci"

Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını bildiren Demir, "İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla tamamladı

2023'te envantere girmesi hedefleniyor

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Uzun menzilde hava savunması imkanı

SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

Korkut ve Sungur'dan sonra SİPER de yolda

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı.

HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. SİPER'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.



SİPER'in özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER UMBHSFS Projesi; Roketsan, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle geliştirilmekte.

Test atışı gerçekleştirilen füze, HİSAR-RF Füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I Füzesidir. 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, HİSAR-RF füzesi üzerinden geliştirildi.

Tıpkı HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ Füzelerinde olduğu gibi çift darbeli motoru bulunan SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, ayrılabilir fırlatma motoru yani booster’a sahip.

Böylelikle esasında radar güdümlü orta menzilli hava savunma füzesi (HİSAR-RF)’nin menzilinde iki katından fazla artış sağlandı.

Gerçekleştirilen test esnasında SİPER Blok-I Füzesi; booster motor ile platformdan ayrılmış, kademe ayırma sistemi ile booster motoru uçuş esnasında füzeden ayrılmış ve çift darbeli motora sahip HİSAR-RF füzesi uçuşunu gerçekleştirildi.

SİPER Blok-I Füzesinin, 2022 yılında da atışlı testleri devam edecektir. HİSAR-RF üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I Füzesi, SİPER Sistemi’nde kullanılacak füzelerden sadece bir tanesi.

SİPER, tıpkı Patriot ve S-400 sistemlerinde de olduğu gibi birden fazla füze seçeneğinin bulunacağı ve zaman içerisinde daha gelişmiş füzelere ev sahipliği yapacak bir ‘Çok Katmanlı Hava Savunma Füze Sistemi’ olarak adlandırılmakta.

Her bir SİPER Hava Savunma Sistemi Bataryası; dört adet SİPER Füze Fırlatma Sistemi (FFS)’ne, en az iki adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)’ne, bir adet TEIRS Arama Radarı (AR)’na, bir adet Atış Kontrol Merkezi (AKM)’ne, bir adet Atış Kontrol Radarı (AKR)’na, bir adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)’ne ve üç adet Haberleşme İstasyon Aracı (HİA)’na sahip olacaktır. SİPER Sistemi’nde Arama Radarı olarak ise ASELSAN tarafından geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi kullanılacaktır.