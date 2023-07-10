Şirketler yasaklamıştı! ChatGPT kullanıcı sayısı düşüyor Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin kullanıcı sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 10 düştü.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle yapay zeka dil modeli ChatGPT'nin kullanımına sınırlama getirilmişti.

Ayrıca geçtiğimiz süreçte birçok teknoloji şirketi, çalışanların ChatGPT kullanmasını yasaklamıştı.

ChatGPT kullanıcı sayısı düşmeye başladı

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin kullanıcı sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 10 düştü.

Bu düşüşe teknoloji şirketlerinin çalışanlarına yapay zekayı yasaklaması ve öğrencilerin yaz tatiline çıkması da neden oldu.