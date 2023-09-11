Sıvı hidrojenle çalışan ilk pilotlu uçak havalandı Hidrojen-elektrikli 'HY4' gösteri uçağı, Slovenya'nın Maribor kentinden havalandı ve birçok uçuş testini başarıyla geçti. Uçak, tüm uçuş boyunca hidrojen-elektrik yakıt hücresi sistemine güç sağlamak için sıvı hidrojen kullandı.

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ensonhaber.com

Havacılık endüstrisi, çevre dostu ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar arayışında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Sıvı hidrojen kullanarak çalışan uçaklar, geleneksel jet yakıtlarının çevresel etkilerini azaltmak ve havacılık sektörünü temiz enerjiye yönlendirmek için büyük bir umut vadediyor.

Almanya'nın Stuttgart merkezli uçaklara yönelik hidrojen-elektrik aktarma organları sistemleri geliştiricisi H2FLY, sıvı hidrojenle çalışan bir elektrikli uçağın dünyanın ilk pilotlu uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Uçuşlar başarıyla tamamlandı

H2FLY ekibi, uçuş testinin bir parçası olarak, üç saatten fazla süren bir uçuş da dahil olmak üzere, sıvı hidrojenle çalışan dört uçuşu tamamladı.

Hidrojen-elektrikli 'HY4' gösteri uçağı, Slovenya'nın Maribor kentinden havalandı ve birçok uçuş testini başarıyla geçti.

Uçak, tüm uçuş boyunca hidrojen-elektrik yakıt hücresi sistemine güç sağlamak için sıvı hidrojen kullandı.

Menzil iki katına çıktı

Test uçuşlarının sonuçları, gaz halindeki hidrojen yerine sıvı hidrojen kullanılmasının, HY4 uçağının maksimum menzilini iki katına çıkararak 750 km'den 1.500 km'ye çıkardığını gösterdi.

Bu durum; emisyonsuz, orta ve uzun mesafeli ticari uçuşların sağlanmasına yönelik kritik bir adım olduğunu gösteriyor.

Basınçlı gazlı hidrojen depolamayla (GH2) karşılaştırıldığında, sıvılaştırılmış, kriyojenik hidrojenin (LH2) kullanımı, tank ağırlıklarının ve hacminin önemli ölçüde azalmasına olanak tanır, dolayısıyla uçağın menzilinin ve faydalı yük kapasitesinin artmasına yol açar.

Uçuş testlerinin tamamlanmasıyla H2FLY, ticarileştirme yoluna odaklanacak. Haziran ayında H2FLY, 27 bin ft'e kadar uçuş irtifalarında tam güç aralığını sağlayabilecek yeni H2F-175 yakıt hücresi sistemlerinin geliştirildiğini duyurmuştu.

H2FLY, Baden Württemberg Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen Hidrojen Havacılık Merkezini 2024 yılında Stuttgart Havalimanı'nda açacak.

Merkez, yakıt hücreli uçak entegrasyon tesisleri ve sıvı hidrojen altyapısı sunarak Avrupa havacılık endüstrisinin ve hidrojen ekonomisinin geleceği için bir odak noktası haline gelecek.