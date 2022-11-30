Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve otomotiv pazarı adeta çağ atladı. Gelecekte muhtemelen uçan arabaları da göreceğiz, fakat yıllar yıllar önce otomobil teknolojileri bu kadar gelişmemişti.

Şimdi sizlerle birlikte, geçmişin tozlu sayfalarına kısa bir seyahat yapacağız ve bir zamanlar gazetelere konu olan eski otomobil haberlerine bakacağız.

Büyüklerin araçları gibi araç kullanmak en büyük eğlenceleri ve zevkleridir. İşte, DÜL-DÜL çocuk otomobili