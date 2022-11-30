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Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi
Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, yıllar önce gazetelere konu olan ve o dönem oldukça ses getiren 10 eski otomobil haberini derledik.
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 11:40
- Güncelleme : 30.11.2022 - 11:52
Tekno 'on' 32. Bölüm - ''Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi"
Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve otomotiv pazarı adeta çağ atladı. Gelecekte muhtemelen uçan arabaları da göreceğiz, fakat yıllar yıllar önce otomobil teknolojileri bu kadar gelişmemişti.
Şimdi sizlerle birlikte, geçmişin tozlu sayfalarına kısa bir seyahat yapacağız ve bir zamanlar gazetelere konu olan eski otomobil haberlerine bakacağız.
1. 1971 - Büyüklerin araçları gibi araç kullanmak en büyük eğlenceleri ve zevkleridir. İşte, DÜL-DÜL çocuk otomobili
2. 1965 - Ankara'da, Amerikalının arabasını alarak İstanbul'a gelen er, "Tam bir hafta zevk içinde yaşadım" diyor
3. 1970 - Kömürle işleyen "Acayip" otomobil, "Çuff çuff..." sesleri arasında Tekirdağ'a geldi. İstimli otomobil, kısmet olursa dünyayı gezecek
4. 1962 - Başta Batı Alman malı Volkswagen, Fransız malı Renault ve İtalyan malı Fiat olmak üzere Avrupa'nın birçok memleketlerinde beş yıldır gittikçe artan bir istihsal yarışıyla piyasaya sürülen ufak halk tipi arabalar, otomobil piyasasına her gün biraz daha hakim oluyor
5. 1965 - Bayer Fabrikalarının Münih'te açılan Enternasyonal Trafik Sergisi'nde teşhir ettikleri "uçak otomobil" bütün ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Uçan otomobil hedefine otomatik olarak sevk edilmektedir
6. 1959 - Halen elektrikli otomobiller imal eden firmalar, aradıkları sermaye ve imkanları bulabildikleri takdirde pek yakında elektrik enerjisiyle işleyen otomobilleri bir kere daha piyasaya çıkaracaklardır
7. 1965 - Arabayı 5741 liraya çıkaran Tütüncü Recep "İşe yarasa da yaramasa da yaptım ya!" diyor
8. 1996 - Ağustos'la birlikte yeni model yılına giren otomobil piyasasında özellikle ithalatçılar dikkat çekiyor
9. 1969 - Türkiye'de yapılacak Renault, ideal halk otomobili seçildi
10. 1972 - Türk otomobil sanayii beşinci yılını doldururken, artık yollarda rastladığımız her on otomobilden biri mutlaka Türk yapısı damgasını taşıyor
- Görsel kaynağı: Geçmiş Gazete
Tekno 'on' yazı dizimizin 32. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.