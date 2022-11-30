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    Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi

    Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, yıllar önce gazetelere konu olan ve o dönem oldukça ses getiren 10 eski otomobil haberini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:52
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    Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi

    Tekno 'on' 32. Bölüm - ''Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi"

    Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve otomotiv pazarı adeta çağ atladı. Gelecekte muhtemelen uçan arabaları da göreceğiz, fakat yıllar yıllar önce otomobil teknolojileri bu kadar gelişmemişti.

    Şimdi sizlerle birlikte, geçmişin tozlu sayfalarına kısa bir seyahat yapacağız ve bir zamanlar gazetelere konu olan eski otomobil haberlerine bakacağız.

    1. 1971 Büyüklerin araçları gibi araç kullanmak en büyük eğlenceleri ve zevkleridir. İşte, DÜL-DÜL çocuk otomobili

    otomobil

    2. 1965 Ankara'da, Amerikalının arabasını alarak İstanbul'a gelen er, "Tam bir hafta zevk içinde yaşadım" diyor

    otomobil

    3. 1970 - Kömürle işleyen "Acayip" otomobil, "Çuff çuff..." sesleri arasında Tekirdağ'a geldi. İstimli otomobil, kısmet olursa dünyayı gezecek

    otomobil

    4. 1962 - Başta Batı Alman malı Volkswagen, Fransız malı Renault ve İtalyan malı Fiat olmak üzere Avrupa'nın birçok memleketlerinde beş yıldır gittikçe artan bir istihsal yarışıyla piyasaya sürülen ufak halk tipi arabalar, otomobil piyasasına her gün biraz daha hakim oluyor

    otomobil

    5. 1965 - Bayer Fabrikalarının Münih'te açılan Enternasyonal Trafik Sergisi'nde teşhir ettikleri "uçak otomobil" bütün ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Uçan otomobil hedefine otomatik olarak sevk edilmektedir

    oto

    6. 1959 - Halen elektrikli otomobiller imal eden firmalar, aradıkları sermaye ve imkanları bulabildikleri takdirde pek yakında elektrik enerjisiyle işleyen otomobilleri bir kere daha piyasaya çıkaracaklardır

    gazete

    7. 1965 -  Arabayı 5741 liraya çıkaran Tütüncü Recep "İşe yarasa da yaramasa da yaptım ya!" diyor

    otomobil

    8. 1996 - Ağustos'la birlikte yeni model yılına giren otomobil piyasasında özellikle ithalatçılar dikkat çekiyor

    gazete

    9. 1969 - Türkiye'de yapılacak Renault, ideal halk otomobili seçildi

    renault

    10. 1972 - Türk otomobil sanayii beşinci yılını doldururken, artık yollarda rastladığımız her on otomobilden biri mutlaka Türk yapısı damgasını taşıyor

    oto

    • Görsel kaynağı: Geçmiş Gazete

    Tekno 'on' yazı dizimizin 32. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.


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