Petrol
81.14
-1.86%
Euro
19.5984
0.25%
Dolar
18.6397
0.01%
Altın
1.065
0.62%
Borsa
5009
0.00%
Bitcoin
321.435
-1.41%
BTXN Coin
5.15
-6.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Sizi geçmişe götürecek 10 eski telefon haberi

    Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, yıllar önce gazetelere konu olan ve o dönem oldukça ses getiren 10 eski telefon haberini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sizi geçmişe götürecek 10 eski telefon haberi

    Tekno 'on' 33. Bölüm - ''Sizi geçmişe götürecek 10 eski telefon haberi"

    Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri oldukça gelişti. DSLR kameralarla yarışa giren telefonlar, aynı zamanda sahip oldukları işlemci ve RAM gibi özelliklerle artık bilgisayarlara kafa tutmaya başladı.

    Tahmin edebileceğiniz gibi, bundan yıllar yıllar önce durum böyle değildi. O zamanlar yalnızca "alo" demek için kullanılan telefonlar, sahip oldukları basit teknolojilerle bile kendilerine hayran bırakıyordu.

    Şimdi sizlerle birlikte, geçmişin tozlu sayfalarına kısa bir seyahat yapacağız ve bir zamanlar gazetelere konu olan eski telefon haberlerine bakacağız.

    1. (1997) Akıllı Tuş Navi Key ile bak, ara, sor, tara, bul, seç, oku, yaz, konuş, sus. Nokia 3110 / Gençlerin cep telefonu!

    telefon

    2. (1997) Ericsson 388'in bugüne kadar tüm dünyada büyük beğeni kazanan tasarımı, yüksek performansı ve mükemmel dayanıklılığı, Ericsson GH 688'de devam ediyor

    ericsson

    3. (1997) Bir cep telefonu klasiği. İnsan yüzüne en uyumlu eğim. Kırılmaya karşı güvenli, kızaklı kapak. Nokia 8110. Onun yeri başka

    nokia 8110

    4.(1983) T4 hafızalı tuşlu telefonlarını Batı Alman Telefonbau lisansı ile Türktelefon üretir. T4'ün hafızalı tuşlu sistemi sayesinde telefon etmek kolay ve keyiflidir.

    telefon

    5. (1983) Uygulamanın başlamasıyla tüm telefon sistemleri hiç boş kalmadı. Kimi ihtiyaçtan, kimi meraktan telefon ederken ilgililer, aksamalara yol açmamak için abonelerin mutlaka yedi rakamı doğru olarak çevirmeleri gerektiğini belirtti

    bilgisayar

    6. (1999) Yeni Ericsson I 888 World. GSM 900 ve 1900 (dual-band) teknolojisine sahip

    ericsson

    7. (1998) GSM hizmetinin özelleşmesinden bu yana geçen 5 ayda toplam 815 bin telefonu satıldı

    telefon

    8. (1998) Abone patlamasıyla yetersiz kalan santrallar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde yoğun saatlerde cep telefonuyla konuşmayı işkence haline getirdi. Sorun yeni santrallarla aşılacak

    telefon

    9. (1995) Kablosuz video-telefon, iletişim teknolojisinin son "harikası" olarak nitelendiriliyor

    telefon

    10. (1999) 2003 yılında piyasaya çıkacak olan yeni cep telefonları ile müzik dinleyip, film seyredebileceğiz

    twlefon

    • Görsel kaynağı: Geçmiş Gazete

    Tekno 'on' yazı dizimizin 33. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Erzincan’da gençlerin kavgası
    3. Sayfa

    Erzincan’da gençlerin kavgası

    Lionel Messi: Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı
    Dünya Kupası

    Lionel Messi: Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı

    Görüş Bildir