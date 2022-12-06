Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, yıllar önce gazetelere konu olan ve o dönem oldukça ses getiren 10 eski telefon haberini derledik.

Tekno 'on' 33. Bölüm - ''Sizi geçmişe götürecek 10 eski telefon haberi"

Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri oldukça gelişti. DSLR kameralarla yarışa giren telefonlar, aynı zamanda sahip oldukları işlemci ve RAM gibi özelliklerle artık bilgisayarlara kafa tutmaya başladı.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bundan yıllar yıllar önce durum böyle değildi. O zamanlar yalnızca "alo" demek için kullanılan telefonlar, sahip oldukları basit teknolojilerle bile kendilerine hayran bırakıyordu.

Şimdi sizlerle birlikte, geçmişin tozlu sayfalarına kısa bir seyahat yapacağız ve bir zamanlar gazetelere konu olan eski telefon haberlerine bakacağız.

1. (1997) Akıllı Tuş Navi Key ile bak, ara, sor, tara, bul, seç, oku, yaz, konuş, sus. Nokia 3110 / Gençlerin cep telefonu!

2. (1997) Ericsson 388'in bugüne kadar tüm dünyada büyük beğeni kazanan tasarımı, yüksek performansı ve mükemmel dayanıklılığı, Ericsson GH 688'de devam ediyor

3. (1997) Bir cep telefonu klasiği. İnsan yüzüne en uyumlu eğim. Kırılmaya karşı güvenli, kızaklı kapak. Nokia 8110. Onun yeri başka

4. (1983) T4 hafızalı tuşlu telefonlarını Batı Alman Telefonbau lisansı ile Türktelefon üretir. T4'ün hafızalı tuşlu sistemi sayesinde telefon etmek kolay ve keyiflidir.

5. (1983) Uygulamanın başlamasıyla tüm telefon sistemleri hiç boş kalmadı. Kimi ihtiyaçtan, kimi meraktan telefon ederken ilgililer, aksamalara yol açmamak için abonelerin mutlaka yedi rakamı doğru olarak çevirmeleri gerektiğini belirtti

6. (1999) Yeni Ericsson I 888 World. GSM 900 ve 1900 (dual-band) teknolojisine sahip

7. (1998) GSM hizmetinin özelleşmesinden bu yana geçen 5 ayda toplam 815 bin telefonu satıldı

8. (1998) Abone patlamasıyla yetersiz kalan santrallar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde yoğun saatlerde cep telefonuyla konuşmayı işkence haline getirdi. Sorun yeni santrallarla aşılacak

9. (1995) Kablosuz video-telefon, iletişim teknolojisinin son "harikası" olarak nitelendiriliyor

10. (1999) 2003 yılında piyasaya çıkacak olan yeni cep telefonları ile müzik dinleyip, film seyredebileceğiz

Görsel kaynağı: Geçmiş Gazete

Tekno 'on' yazı dizimizin 33. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.