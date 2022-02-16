Skype, canlı çeviri özelliğine Türkçe'yi ekledi

Skype, yeni güncelleme ile "Çevrilen Konuşmalar" özelliğinin desteklediği diller arasına Türkçeyi de dahil etti.

Özellikle Msn Messenger programını kapatıp sadece Skype uygulaması üzerinden hizmet vereceğini açıklayan Microsoft'a, zamanında oldukça yoğun tepkiler gelmişti.

Ancak şirket kararından dönmedi ve sadece Skype uygulaması üzerinden hizmet vermeye devam etti. Günümüzde genellikle şirketler için bir haberleşme özelliği olan Skype'a, Microsoft tarafından yeni güncellemeler sunulmaya devam ediliyor.

CANLI ÇEVİRİYE TÜRKÇE DESTEĞİ

Türk Skype kullanıcıları için beklenen haber geldi. Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte, Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dilini de ekledi.

SKYPE ÇEVRİLEN KONUŞMALAR ÖZELLİĞİ NEDİR

Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği, dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenizi mümkün kılıyor.

Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresine yansıtıyor.

SKYPE ÇEVRİLEN KONUŞMALAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

1- Sohbetler sekmesinde kişinize sağ tıklayarak veya dokunup bekleyerek Profili görüntüle’yi seçin. Alternatif olarak, sohbetin içerisinde sohbet başlığına tıklayarak veya dokunarak kişinizin profiline erişebilirsiniz.

2- Çevrilen Konuşma’yı etkinleştirmek için dilinizi seçin ve Çeviri isteği gönder’e tıklayın veya dokunun. Çevrilen Konuşmalar’a izin vermek istediğinize dair bir bildirim kişinize gönderilir.

3- Devam etmek için, karşıdaki kişinin Kabul et’i seçmesi gerekir. (Not: Kişiniz Skype'ın en son sürümüne sahip değilse daveti alamaz.)

Davetiniz kabul edildikten sonra anlık mesajlarınız ve çağrılarınız seçtiğiniz dile çevrilir.