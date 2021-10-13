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    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 13 Ekim Snapchat bağlantı hatası

    Dünyaca ünlü anlık paylaşım platformu Snapchat'a erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorulara yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:43
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    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 13 Ekim Snapchat bağlantı hatası

    Sosyal medya uygulaması Snapchat'te 13 Ekim 2021 öğlen itibariyle erişim kısıtlaması yaşanıyor.

    Uygulamaya giriş yapmayı deneyen kullanıcılar, otomatik olarak atıldıklarını belirtiyor.

    Söz konusu çöküş ile birlikte hala Snapchat kullananların sayısının da bir hayli olduğu ortaya çıktı. Eskisi kadar adı duyulmayan uygulamaya erişemeyenler diğer platformlardan yaşadıkları sorunları dile getiriyor.

    Peki Snapchat'e neden girilemiyor, çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar..

    SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

    Snapchat, kullanıcıların uygulamaya erişmesini veya mesaj göndermesini engelleyerek çalışmayı durdurmuş gibi görünüyor.

    Snapchat uygulamasında sorun yaşandığı yetkililer tarafından da doğrulandı.

    Yapılan açıklamada, "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 13 Ekim Snapchat bağlantı hatası #1

    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 13 Ekim Snapchat bağlantı hatası #2

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