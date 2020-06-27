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    Snapdragon 865+ temmuz ayında tanıtılacak

    Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi olacak Snapdragon 865 Plus, gelecek ay tanıtılarak akıllı telefonlardaki yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 09:58
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    Snapdragon 865+ temmuz ayında tanıtılacak #1

    ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, piyasada bulunan birçok akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcileri ile tanınıyor.

    Şu anda üst seviye modellere güç veren Snapdragon 865 modelini daha da geliştirecek şirket, Snapdragon 865 Plus modeli ile karşımıza çıkacak.

    TEMMUZDA GELİYOR

    Yeni gelen bilgilere göre Qualcomm, en güçlü işlemcisi Snapdragon 865 Plus'ı gelecek ay tanıtacak. Bu işlemciyi kullanan ilk telefonun ise Samsung Galaxy Note 20 olması bekleniyor.

    snapdraon

    AnTuTu'DA REKOR KIRMIŞTI

    Şu anda Snapdragon 865'i kullanan ve AnTuTu'da zirveye oturan OPPO Find X2, 600 bin civarında bir puan alırken, Snapdragon 865 Plus işlemcisi ise 667.253 puan almayı başarmış ve AnTuTu rekorunu kırmıştı.

    Bu da yeni işlemciye sahip telefonların ne kadar güçlü olacağını gösteriyor.

    Snapdragon 875 işlemcisinin ise 2021 yılında üretime girmesi bekleniyor.

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