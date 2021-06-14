Snapdragon 895, Samsung tarafından üretilecek

Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisinin üretimi konusunda Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile anlaşma sağladı.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 895 için kararını açıkladı.

Kendi üretim fabrikası olmayan ve işlemcileri genellikle Samsung ve TSMC gibi şirketler tarafından üretilen Qualcomm, Snapdragon 895 için Samsung ile anlaşmaya vardı.

4nm MİMARİDE ÜRETİLECEK

Qualcomm'un son model amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni platformu, Samsung'un Exynos 2200 yonga seti gibi 4nm fabrikasyon teknolojisi kullanılarak üretilecek.

Şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 888, ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kullanılmıştı. Snapdragon 895'in ise ilk önce hangi telefonda karşımıza çıkacağı bilinmiyor.

Exynos 2200 ve Snapdragon 895 platformlarının en yakın rakibi Apple A14 Bionic ise 5nm 5 nm fabrikasyon süreci kullanılarak üretiliyor.

Snapdragon 895'in ne zaman piyasaya sürüleceği, önümüzdeki süreçte belli olacak.



