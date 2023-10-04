SoftBank CEO'su söylüyor! Yapay zeka 10 yıl içinde insanları geçecek SoftBank CEO'su Masayoshi Son, yapay zekanın 10 yıl içinde insan zekasını geride bırakacağını söyledi.

ensonhaber.com

Yapay zeka, son yıllarda hızla gelişen bir alan olarak karşımıza çıkıyor ve insan zekasını bazı belirli koşullar altında geçme potansiyeli taşıyor. Peki yapay zeka, gerçekten de insan zekasına kafa tutabilir mi?

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan SoftBank'ın CEO'suna göre, gelecekte bu mümkün olabilir.

SoftBank CEO'su Masayoshi Son, yapay zekanın 10 yıl içinde insan zekasını geride bırakacağını düşünüyor.

"İnsandan 10 kat daha akıllı olacak"

SoftBank World kurumsal konferansında konuşan Son, yapay zekanın insan zekasının toplamından on kat daha akıllı olacağına inandığını söyledi.

Son, ayrıca üretken yapay zekadaki hızlı ilerlemenin halihazırda bazı alanlarda insan zekasını aştığını belirtti.

"Yapay zekanın insanlar tarafından oluşturulduğu için insanlardan daha akıllı olamayacağını söylemek yanlıştır." diyen Son, yapay zekanın artık insanlar gibi kendi kendine öğrendiğini ve kendi kendini eğittiğini vurguladı.

Öte yandan SoftBank CEO'su, 20 yıl içinde gerçekleşeceğini ve insan zekasını 10 bin kat aşacağını iddia ettiği “Yapay Süper Zeka” fikrinden de bahsetti.

Son, SoftBank'ı bir teknoloji yatırım devine dönüştüren bazı kurnaz yatırımların yanı sıra, olağanüstü bir şekilde başarısız olan bazı yatırımlarıyla da tanınıyor.

Son, Japon şirketlerine yapay zeka teknolojileri için "uyanma" çağrısında bulunarak, internet çağında giderek geride kaldıklarını savundu.