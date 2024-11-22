Solar Orbiter, Güneş'ten harika fotoğraflar gönderdi

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Güneş'i incelemek üzere 2020 yılında fırlatılan Solar Orbiter, güneş rüzgarının, manyetik alanının ve güneş patlamalarının ardındaki mekanizmaları araştırıyor.

Uzay aracı, bu amaçla farklı dalga boylarında çalışan çeşitli görüntüleyiciler taşıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Solar Orbiter'ın Mart 2023'te çektiği Güneş'in dört yeni görüntüsünü yayınladı.

Bu görüntüler, yıldızımızın görünür ışık, manyetik alan, plazma ve ultraviyole (UV) ışınlar altındaki farklı görünümlerini ortaya koyuyor.

Her biri 25 ayrı görüntünün birleştirilmesiyle oluşturulan bu fotoğraflar, Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntüleri olma özelliğini taşıyor.

GÜNEŞ LEKELERİ VE MANYETİK ALAN

Görüntülerde, Güneş'in yüzeyindeki koyu ve soğuk bölgeler olan güneş lekeleri dikkat çekiyor.

Bu lekeler, manyetik alan çizgilerinin yoğunlaştığı ve konveksiyonu engellediği bölgelerde oluşuyor.

Solar Orbiter'ın Proje Bilim İnsanı Daniel Müller, Güneş'in manyetik alanının yıldızın dinamik doğasını anlamak için kilit öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Solar Orbiter'ın Polarimetrik ve Helioseismik Görüntüleyici (PHI) cihazı, plazmanın Güneş'in yüzeyinde nasıl hareket ettiğini de gösteriyor.

Görüntülerde mavi bölgeler Orbiter'a doğru hareket ederken, kırmızı bölgeler uzaklaşıyor.

Bu hareket, Güneş'in dönüşünü ve malzemenin güneş lekeleri etrafında nasıl yön değiştirdiğini açıkça yansıtıyor.

Aşırı Ultraviyole Görüntüleyici (EUI) cihazından elde edilen Güneş'in morötesi görüntüsü ise görsel olarak en çarpıcı olanı.

Bu görüntü, aşırı ısınmış plazmanın güneş lekelerinden dışarı doğru nasıl uzandığını gösteriyor. Plazma, güneş lekelerini oluşturan manyetik çizgileri takip ediyor.