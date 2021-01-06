Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 artarak rekor kırdı

Atmosferdeki karbondioksit oranı, 1880 yılından bugüne yüzde 43 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortama deniyor. Ancak insanlar, doğal olmayan yollarla çevreyi kirletiyor ve bütün dengeleri değiştiriyor.

İnsan faaliyetleri, fosil yakıtların aşırı kullanımı, üretim ile tüketimin artması, atmosferdeki sera gazı oranını yükselmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde zaman zaman hareketliliğin azalması, karbondioksit oranının hızını kısmen azaltmasına rağmen oran artışını engelleyemedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda bir birim) civarında seyretti.

KARBONDİOKSİT YÜZDE 43 ARTTI

Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan olan karbondioksit değerleri, 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken, 2020 yılında bu değer yüzde 43 artarak 415 ppm değerine çıktı.

Son yıllarda birçok ülke ve şirket, daha çevreci teknolojiler geliştirmek için düğmeye basmış durumda. Örneğin bazı ülkeler, gelecekte fosil yakıtla çalışan araçları tamamen yasaklamayı düşünüyor.

Şirketler de geliştirdikleri ürünlerde daha çevreci malzemeler kullanmayı planlıyor. Ancak karbondioksit miktarının önlenemez yükselişi, gelecekte dünyamızı felakete doğru sürükleyebilir.