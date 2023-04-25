Son 2 yıl! Uzayda yemek yemek mümkün olacak Fransız girişim Zephalto, 2025 yılına kadar uzayda yemek yemeyi mümkün hale getireceklerini duyurdu.

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Madrid merkezli uzay turizmi şirketi olan HALO Space, daha önce insanları uzaya balonla çıkarmak için çalıştıklarını duyurmuştu.

Şimdi ise Fransız girişim Zephalto, 2025 yılına kadar uzayda yemek yemeyi mümkün hale getireceklerini söylüyor.

Fiyatı 120 bin euro

Kişi başı 120 bin euro olacak altı saatlik gidiş-dönüş yolculuğu, Dünya'nın “benzersiz manzaraları ile birlikte kaliteli bir yemek deneyimi sunacak.

Söz konusu yolculuk, hem uçuş öncesi hem de uçuş sırasında gurme yemekleri, aperatifleri, içecekleri ve deneyimi Wi-Fi aracılığıyla Dünya'daki insanlarla anında paylaşma imkanları sunacak.

Şu anda Fransız mimar Joseph Dirand tarafından tasarlanmakta olan kapsül, 20 metrekarelik bir iç odaya sahip olacak ve iki pilotun yanı sıra altı yolcuyu taşıyabilecek.

Helyum veya hidrojenle doldurulan balon, Fransa’dan hareket edecek ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir sürede 25 km yüksekliğe ulaşacak.

En yüksek irtifada balon, yere geri inmeden önce manzaraları rahatlıkla izlemeye yeterli zamanınız olduğundan emin olmak için üç saat boyunca havada asılı kalacak.