Son 22 yılın en popüler telefonu: Nokia 1100

Mobiles.co.uk tarafından derlenen verilere göre, 2000 yılından bu yana en çok satış yapan telefon Nokia 1100 oldu.

Mobiles.co.uk tarafından derlenen verilere göre, son 22 yılın en çok satan telefonları belli oldu.

Her ne kadar son zamanlarda Samsung ve Apple gibi üreticiler pazarı domine etse de şu anda pek popüler olmayan bir efsane var: Nokia.

SON 22 YILIN EN POPÜLER TELEFONU: NOKIA 1100

Dönemine göre oldukça yenilikçi özellikler sunarak büyük bir başarı gösteren Nokia 1100, 2003 ile 2009 yılları arasında 250 milyondan fazla satış yaptı ve son 22 yılın en popüler telefonu oldu.

Snake oyunu ve el feneri özellikleriyle piyasaya çıkan telefon, 22 dolardan satışa sunulmuştu.





İKİNCİ SIRADA İPHONE 6 VAR

2014'te piyasaya sürülen iPhone 6 ve 6 Plus, 222,4 milyon satış ile en popüler telefonlar listesinde ikinci sırada yer alıyor.

NOKIA 3310 İLK ÜÇTE

Nokia 3310 ise, 2004'ten beri 136 milyon satış yaparak son 22 yılın en popüler üçüncü telefonu oldu.

Motorola Razr V3, 130 milyon satışla dördüncü sırada yer alırken, Apple’ın 76,6 milyon satışa ulaşan ve 2013’te piyasaya sürülen iPhone 5C/5S modelleri beşinci sırada kendine yer buldu.



