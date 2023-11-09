Son rapor korkutucu: 2 milyon bitki ve hayvan türü yok olabilir

Bilim insanları, dünya çapında iki milyon kadar bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.
Lüksemburg Musee National d'Histoire Naturelle'den Dr. Axel Horchkirch liderliğindeki çalışma, daha önce tahmin edilenin iki katı kadar türün risk altında olduğunu ortaya çıkardı .
Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 14 bin 669 türün analizi, Avrupa türlerinin beşte birinin risk altında olduğunu gösteriyor.
Listede Mavi Balina, Melek Köpekbalığı, Avrupa Vizon ve La Gomera Dev Kertenkele gibi çeşitli hayvanlar yer alıyor.
Ayrıca, Aster des Pyrenees'den yüksek İspanyol göknarına kadar pek çok bitki de yok olma riskiyle karşı karşıya.
Risk sanılandan daha fazla
Çalışma; böcekler, çift kabuklular ve kafadan bacaklıları içeren çeşitli bir grup olan omurgasızların, önceki tahminlerden çok daha fazla risk altında olduğunu buldu.
Dr Horchkirch, ağaç dikimleri de dahil olmak üzere değişen tarımsal arazi kullanımının artık Avrupa'nın flora ve faunasına yönelik en büyük tehdit olduğunu söylüyor.
Değerlendirilen türlerden 2 bin 389'u, koruma konusunda en kapsamlı bilgi kaynağı olarak kabul edilen IUCN Kırmızı Liste tarafından yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olarak sınıflandırıldı.
Buna omurgalıların yüzde 18'i, omurgasızların yüzde 24'ü ve bitkilerin yüzde 27'si dahil.
Bu sonuçlar, omurgasızların yalnızca yüzde 10'unun neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren önceki tahminlerin iki katından daha fazla sonuç veriyor.
Çalışma; kuşları, memelileri, balıkları ve sürüngenleri kapsayan omurgalıların 'korunmaya önemli ölçüde daha fazla ihtiyaçları olduğunu' belirtiyor.
En büyük tehdit arazi kullanımı
Çalışma, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik en büyük tehdidin tarımsal arazi kullanımındaki değişiklikler olduğunu ortaya çıkardı, ancak tarımı durdurmanın biyolojik çeşitliliğe daha fazla zarar verebileceği de belirtiliyor.
Türler, doğal arazilerin tarım arazisine dönüştürülmesi ve tarım uygulamalarının yoğunlaşması ve aynı zamanda tarım arazilerinin terk edilmesi nedeniyle tehdit altında.
Dr Hochkirch, çiftçilerle birlikte çalışmanın Avrupa'nın nesli tükenmekte olan türlerini korumanın en iyi yolu olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
Küçük ölçekli çiftçiliği daha iyi teşvik edersek, Avrupa'da arazi kullanımında daha yüksek çeşitliliği yeniden tesis etmiş oluruz ve bu, birçok türe ve çiftçiye fayda sağlar.
Deniz alanlarında daha büyük avlanmaya kapalı bölgeler yaratırsak, bu balık popülasyonlarının iyileşmesine ve balıkçılığın sürdürülebilir olmasına yardımcı olur.
Bu çalışma, insan faaliyetlerinin dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi , 10 kuş ve iki tatlı su balığı da dahil olmak üzere 21 türün resmi olarak neslinin tükendiğini açıklamıştı.
Hükümet organı, duyuruyu insan faaliyetlerinden kaynaklanan hasara karşı bir 'uyandırma çağrısı' olarak nitelendirdi.
İlaç üretiminde aksaklıklar yaşanabilir
Benzer şekilde, son araştırmalar, pek çok bitkinin yok olması nedeniyle insanlığın gelecekteki ilaçların yarısına sahip olamayacağını gösteriyor.
Bilim insanları, dünya çapındaki çiçekli bitkilerin yüzde 45'inin tehlike altında olduğunu ve bu durumun gelecekteki ilaç üretiminde büyük aksaklıklar yaşanabileceğini söylüyor.
Avrupa'da hangi canlıların nesli tükeniyor
Rapora göre, nesli tükenmekte olan bazı türler şu şekilde:
Memeliler:
Uzun parmaklı yarasa - Savunmasız
Avrupa Vizonu - Kritik tehlike altında
Mavi Balina - Nesli tehlikede
Akdeniz Foku - Tehlike altında
Mermer Sansar - Savunmasız
Bavyera Çam Tarla Faresi - Tehlike altında
Sürüngenler:
La Gomera Dev Kertenkele - Tehlike altında
Adi Kaplumbağa - Savunmasız
Kıbrıs Kırbaç Yılanı - Nesli tehlikede
Çayır Engereği - Savunmasız
Akdeniz Kaplumbağası - Savunmasız
Kuşlar:
Yaygın Redshank - Savunmasız
Sarı göğüslü kiraz kuşu - Kritik tehlike altında
Küçük Bustard - Savunmasız
Kara Tarla Kuşu - Nesli tehlikede
Balear Yelkovan Suyu - Kritik tehlike altında
Amfibiler:
Kerpe Kurbağası - Tehlike altında
Mayorka Ebe Kurbağası - Nesli tehlikede
Olm - Savunmasız
Ambrosi'nin Mağara Semenderi - Tehlike altında
Bitkiler:
Mandrake - Tehlikede
Çırpma Eğreltiotu - Kritik tehlike altında
Cüce Ay Otu - Nesli tehlikede
Eklembacaklılar:
Mavi gözlü Altın Yüzük - Nesli tehlikede
Banat Çekirgesi - Tehlike altında
Görkemli Kruvazör - Savunmasız
Epirus Dans Eden Çekirge - Tehlike altında
Crau Ovası Çekirgesi - Tehlike altında
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