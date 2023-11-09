Son rapor korkutucu: 2 milyon bitki ve hayvan türü yok olabilir Yeni bir rapor, iki milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor; bu sayı, daha önce düşünülenin iki katı.

ensonhaber.com

Bilim insanları, dünya çapında iki milyon kadar bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

Lüksemburg Musee National d'Histoire Naturelle'den Dr. Axel Horchkirch liderliğindeki çalışma, daha önce tahmin edilenin iki katı kadar türün risk altında olduğunu ortaya çıkardı .

Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 14 bin 669 türün analizi, Avrupa türlerinin beşte birinin risk altında olduğunu gösteriyor.

Listede Mavi Balina, Melek Köpekbalığı, Avrupa Vizon ve La Gomera Dev Kertenkele gibi çeşitli hayvanlar yer alıyor.

Ayrıca, Aster des Pyrenees'den yüksek İspanyol göknarına kadar pek çok bitki de yok olma riskiyle karşı karşıya.

Risk sanılandan daha fazla

Çalışma; böcekler, çift kabuklular ve kafadan bacaklıları içeren çeşitli bir grup olan omurgasızların, önceki tahminlerden çok daha fazla risk altında olduğunu buldu.

Dr Horchkirch, ağaç dikimleri de dahil olmak üzere değişen tarımsal arazi kullanımının artık Avrupa'nın flora ve faunasına yönelik en büyük tehdit olduğunu söylüyor.

Değerlendirilen türlerden 2 bin 389'u, koruma konusunda en kapsamlı bilgi kaynağı olarak kabul edilen IUCN Kırmızı Liste tarafından yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olarak sınıflandırıldı.

Buna omurgalıların yüzde 18'i, omurgasızların yüzde 24'ü ve bitkilerin yüzde 27'si dahil.

Bu sonuçlar, omurgasızların yalnızca yüzde 10'unun neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren önceki tahminlerin iki katından daha fazla sonuç veriyor.

Çalışma; kuşları, memelileri, balıkları ve sürüngenleri kapsayan omurgalıların 'korunmaya önemli ölçüde daha fazla ihtiyaçları olduğunu' belirtiyor.

En büyük tehdit arazi kullanımı

Çalışma, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik en büyük tehdidin tarımsal arazi kullanımındaki değişiklikler olduğunu ortaya çıkardı, ancak tarımı durdurmanın biyolojik çeşitliliğe daha fazla zarar verebileceği de belirtiliyor.

Türler, doğal arazilerin tarım arazisine dönüştürülmesi ve tarım uygulamalarının yoğunlaşması ve aynı zamanda tarım arazilerinin terk edilmesi nedeniyle tehdit altında.

Dr Hochkirch, çiftçilerle birlikte çalışmanın Avrupa'nın nesli tükenmekte olan türlerini korumanın en iyi yolu olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Küçük ölçekli çiftçiliği daha iyi teşvik edersek, Avrupa'da arazi kullanımında daha yüksek çeşitliliği yeniden tesis etmiş oluruz ve bu, birçok türe ve çiftçiye fayda sağlar.



Deniz alanlarında daha büyük avlanmaya kapalı bölgeler yaratırsak, bu balık popülasyonlarının iyileşmesine ve balıkçılığın sürdürülebilir olmasına yardımcı olur.

Bu çalışma, insan faaliyetlerinin dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi , 10 kuş ve iki tatlı su balığı da dahil olmak üzere 21 türün resmi olarak neslinin tükendiğini açıklamıştı.

Hükümet organı, duyuruyu insan faaliyetlerinden kaynaklanan hasara karşı bir 'uyandırma çağrısı' olarak nitelendirdi.

İlaç üretiminde aksaklıklar yaşanabilir

Benzer şekilde, son araştırmalar, pek çok bitkinin yok olması nedeniyle insanlığın gelecekteki ilaçların yarısına sahip olamayacağını gösteriyor.

Bilim insanları, dünya çapındaki çiçekli bitkilerin yüzde 45'inin tehlike altında olduğunu ve bu durumun gelecekteki ilaç üretiminde büyük aksaklıklar yaşanabileceğini söylüyor.

Avrupa'da hangi canlıların nesli tükeniyor

Rapora göre, nesli tükenmekte olan bazı türler şu şekilde:

Memeliler:

Uzun parmaklı yarasa - Savunmasız

Avrupa Vizonu - Kritik tehlike altında

Mavi Balina - Nesli tehlikede

Akdeniz Foku - Tehlike altında

Mermer Sansar - Savunmasız

Bavyera Çam Tarla Faresi - Tehlike altında

Sürüngenler:

La Gomera Dev Kertenkele - Tehlike altında

Adi Kaplumbağa - Savunmasız

Kıbrıs Kırbaç Yılanı - Nesli tehlikede

Çayır Engereği - Savunmasız

Akdeniz Kaplumbağası - Savunmasız

Kuşlar:

Yaygın Redshank - Savunmasız

Sarı göğüslü kiraz kuşu - Kritik tehlike altında

Küçük Bustard - Savunmasız

Kara Tarla Kuşu - Nesli tehlikede

Balear Yelkovan Suyu - Kritik tehlike altında

Amfibiler:

Kerpe Kurbağası - Tehlike altında

Mayorka Ebe Kurbağası - Nesli tehlikede

Olm - Savunmasız

Ambrosi'nin Mağara Semenderi - Tehlike altında

Bitkiler:

Mandrake - Tehlikede

Çırpma Eğreltiotu - Kritik tehlike altında

Cüce Ay Otu - Nesli tehlikede

Eklembacaklılar:

Mavi gözlü Altın Yüzük - Nesli tehlikede

Banat Çekirgesi - Tehlike altında

Görkemli Kruvazör - Savunmasız

Epirus Dans Eden Çekirge - Tehlike altında

Crau Ovası Çekirgesi - Tehlike altında