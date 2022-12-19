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    Son Windows 10 güncellemesi mavi ekran sorunlarına neden oluyor

    Windows 10 için yayınlanan KB5021233 güncellemesi, mavi ekran sorunlarına yol açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:50
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    Son Windows 10 güncellemesi mavi ekran sorunlarına neden oluyor

    Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

    Son yayınlanan Windows güncellemesinde de benzer bir durum yaşandı ve Windows 10'da mavi ekran sorunları ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yama ile birlikte gelen KB5021233 güncellemesi, 0xc000021a hata koduyla mavi ekran sorununa yol açıyor.

    Microsoft, doğruladı

    Şirket, hafta sonu "KB5021233'ü yükledikten sonra, bazı Windows cihazlarının mavi ekran hatası aldığını doğruladı.

    Microsoft, Windows 10 20H2'den en son sürüm olan Windows 10 22H2'ye kadar olab tüm sürümlerin sorundan etkilendiğini söyledi. Öte yandan şirket, kısa süre sonra sorunu düzelten bir güncelleme yayınlayacak.

    windows


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