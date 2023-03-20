Son Windows 11 güncellemesi birçok sorunla geliyor Microsoft, Windows 11’e yeni özellikler ve iyileştirmeler getirirken, bir yandan da işletim sistemini bozmaya devam ediyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Microsoft'un son güncellemesi birçok sorunla geldi

Microsoft'un sorunları çözmek için yayınladığı bazı güncellemeler, genellikle çeşitli hatalara neden oluyor. Son Windows 11 güncellemesi de bunun en büyük örneği.

Güncelleme sonrasında mavi ekran alanlar başta olmak üzere, SSD ve bağlantı sorunları yaşayanlar çoğunlukta.

Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, SSD hızlarının yarı yarıya düşmesine neden oluyor.

Bir kullanıcı, güncellemeyi yüklendikten sonra açılış sürelerinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını, ancak KB5023706'yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü rapor etti.

Ayrıca güncellemeyi yükledikten sonra sürekli mavi ekran veya yavaş Wi-Fi bağlantılarının olduğuna dair de çok sayıda şikayet var.

Microsoft hataları giderene kadar güncellemeyi kaldırmanız veya yeni güncellemeyi beklemeniz gerekebilir.