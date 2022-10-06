Son Windows 11 güncellemesinde yeni sorun

Microsoft'un eylül ayında yayınladığı ilk büyük Windows 11 özellik güncellemesi, dosya kopyalama hızlarını düşürüyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında kullanıma sunuldu.

Windows 11'de sorunlar devam ediyor

Windows 11 22H2 güncellemesi, oyunlarda performans sorunlarına neden olmuş ve ardından NVIDIA, bir güncelleme sunarak sorunları çözmüştü.

Şimdi ise Windows 11 22H2 güncellemesini, uzak bir bilgisayardan dosya indirirken ve yerel dosya kopyalama işlemi yaparken performans sorunlarına yol açıyor.

Microsoft'un baş program yöneticisi Ned Pyle, işletim sisteminin bu sürümünde yerel dosyaları indirme ve kopyalama hızının yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğini doğruladı. Microsoft temsilcisi, kalıcı bir düzeltme için kesin bir tarih vermedi.