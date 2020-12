Son yılların en büyük Güneş patlaması meydana geldi

Araştırmacılar, 6 Aralık Pazar günü, Güneş'te son üç yılın en büyük patlamasının meydana geldiğini açıkladı.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

SON 3 YILIN EN BÜYÜK GÜNEŞ PATLAMASI

Haziran ayında son yıllarda görülen en büyük Güneş patlamasının yaşandığını belirten uzmanlar, Güneş'teki hareketliliğin arttığını söylemişti. Ancak son üç yılın en büyük Güneş patlaması, 6 Aralık'ta yaşandı.

M4,4 büyüklüğündeki patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışını radyasyonu, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı.



SpaceWeather'dan Dr. Tony Phillips, "Amatör telsiz operatörleri ve denizciler, 20 MHz'in altındaki frekanslarda tuhaf yayılma efektleri fark etmiş olabilir." dedi.

DÜNYA ZARAR GÖRMEDİ

Güneş'in güneydoğu kısmının arka tarafında meydana gelen patlamanın ardından oluşan radyasyon, uzaya doğru fırladı ve neyse ki Dünya'ya çarpmayacak.

Böyle bir patlama Dünya'ya çarpsaydı, gezegende güçlü bir jeomanyetik fırtına yaşanabilirdi. Patlamanın meydana geldiği Güneş lekesi, birkaç gün içinde Güneş'in Dünya'ya bakan kısmına hareket edecek. Bu nedenle hafta içinde patlamanın etkileri hafif de olsa Dünya'ya ulaşabilir.

GÜNEŞ PATLAMASI SINIFLARI

Güneş patlamaları dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamalarını, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 katı büyüklüğünde. Yani 6 Aralık'ta meydana gelen M sınıfı patlama, C sınıfından 10 kat daha büyük.

