Son yılların en önemli 10 uçan taksi gelişmesi

Uçan taksiler gelecekte hava taşımacılığında devrim yapmaya hazırlanırken, son yıllarda bu sektördeki en önemli 10 gelişmeyi sizler için listeledik.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Aslına bakacak olursak, bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır. Ancak düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Gelecekte ise hava taşımacılığında bu insansız hava araçlarının rolü çok daha önemli ve büyük olacak. Biz de sizler için, son yıllarda yaşanan en büyük 10 uçan taksi gelişmesini listeledik.

1- SKYDROVE SD-03, 2025'TE HAVALANACAK

Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te göklerde - VİDEO

Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacağını duyurdu.

SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

SkyDrive, Japonya'da kamuoyu önünde, içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu Ağustos 2020'de gerçekleştirmişti.



2- BREZİLYA'DA UÇAN TAKSİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Brezilya'nın, Güney Amerika'nın en kalabalık şehri unvanına sahip bölgesi Sao Paolo, havacılıkta bir devrime imza atmaya hazırlanıyor.

Ülkenin düşük fiyatlı hava yolu şirketi GOL, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrikli uçan taksiler için dünyanın en büyük uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avolon'la geçtiğimiz haftalarda anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Birleşik Krallık merkezli elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) imalatçısı Vertical Aerospace'in ürettiği 250 uçan taksi, 2025'e kadar kiralanacak veya satın alınacak.

Sıfır emisyonlu uçan taksilerin yolcu başına maliyeti ise 40 kilometrede yalnızca 1 dolar olacak.

3- NASA, UÇAN TAKSİ DENEMELERİNE BAŞLADI

oby Aviation adlı şirketle iş birliği yapan NASA, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) özellikli uçan taksinin deneme uçuşlarına başladı.

2009'da kurulan Joby Aviation, NASA'nın Gelişmiş Hava Hareket Kabiliyeti (Advanced Air Mobility - AAM) adlı görevine katılan ilk eVTOL şirketi oldu.

NASA, topladığı verilerle Joby'ninki gibi elektrikli hava taksilerine dair düzenlemelerin yapılmasında ABD Federal Havacılık İdaresi'ne tavsiyelerde bulunacak.

İlk kez eVTOL hava aracı test ettiklerini duyuran uzay ajansı, bu uçan taksilerin ileride insan ve mal taşımada kullanılabileceğine dikakt çekti.

4- LILIUM'UN UÇAN TAKSİLERİ 2025'E KADAR HAZIR

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, elektrikli uçan hava taksisini geçtiğimiz yıl test etmişti.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

Havacılık endüstrisi için uzun zamandır sorun olan dikey havalanma ve iniş ile beraber, hızlanma pistine duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak ve bu da aracın şehir için kullanılabilmesini sağlayacak.

Alman firma, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor ve ABD'nin Florida eyaletinde bir de tesis kurmayı planlıyor.

Lilium'un hedefi, ülke genelinde çevre dostu bir bölgesel ulaşım ağı kurmak. Uçan taksi, 36 elektrikli motoru olmasına rağmen bir helikopterden çok daha sessiz çalışıyor.

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan hava aracı, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip

5- ÇİNLİ EHANG'DAN UÇAN TAKSİ HİZMETİ

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini Guangzhou şehrinde geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.

EHang CEO'su Hu Huazhi, geliştirdikleri yeni uçan taksilerle ulaşımda çağ atlayacaklarını ve sivil hava taşımacılığına yeni bir soluk getireceklerini söylüyor.

6- ELEKTRİKLİ UÇAN TAKSİ VOLOCITY TEST EDİLDİ

Alman kuruluşu Volocopter, 2019'da yaptığı açıklamada, dünyanın ilk hava taksisini ürettiklerini açıklamıştı. Siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken ve iki adet yolcu kapasitesine sahip VoloCity isimli uçan taksi, Helsinki Havalimanı'nda başarıyla test edilmişti.

Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu hatırlatalım.

VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor.

Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.



7- AIRBUS, YENİ UÇAN TAKSİSİNİ TANITTI

Daha önce, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçakları için üç konsept tanıtan Airbus, geçtiğimiz eylül ayında yeni nesil elektrikli uçan taksisini duyurmuştu.

Dikey bir şekilde iniş ve kalkış yapabilen yeni uçan taksi CityAirbus, fütüristik bir tasarım ile beraber V şeklindeki kuyruk tasarımı ile geliyor.

Sekiz adet Siemens SP200D elektrikli pervane motoru ile toplam 100 kW güç sunan elektrikli hava aracı, aynı anda 4 yolcu taşıyabiliyor. Ayrıca uçan taksi, 119 km/s hız, 80KM menzil ve uzaktan kontrol özelliğine de sahip olacak.

Şirketin uçan araba projesi A3 Vahana’nın yeteneklerini sunacak CityAirbus, ilk uçuşunu 2023 yılında yapacak ve 2025 yılında uçuş sertifikasını alacak.

8- TOYOTA, UÇAN TAKSİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Japon otomobil devi Toyota; hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı hava taşımacılığı hizmetleri için tamamen elektrikli bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı geliştiren Kaliforniya merkezli Joby Aviation şirketine, 394 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Toyota, Joby Aviation şirketinin 10 yıldır üzerinde çalıştığı elektrikli uçan taksi üretimini desteklemek için, kalite ve maliyet kontrolleri konusundaki deneyimlerini şirketle paylaşacak.

Joby'nin pilotlu ve beş koltuklu uçakları, tıpkı bir helikopter gibi dikey olarak kalktıktan sonra yol alabiliyor. Tek bir şarjla 240 kilometre menzile sahip elektrikli uçaklar, saatte 340 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

9. UÇAN TAKSİLER, GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Penn State Üniversitesi'nden keşfi yapan araştırmacılar, uçan taksilere enerji sağlayabilen son derece yoğun bataryaları hızlı şarj etmenin ve uçan arabaları teorik olarak günlük kullanıma uygun hale getirmenin yolunu buldu.

Araştırmacılara göre, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarına yönelik bu buluş, yakın gelecekte yeni nesil ulaşım sistemlerinin ticarileştirilmesini sağlayabilir.

Penn State'teki Elektrokimyasal Motor Merkezi'nin direktörü Chao-Yang Wang, "Yaptığımız çalışma ile birlikte, halkın uçan araçlara erişebilmesi için 20 yıl kadar beklemeleri gerekmeyecek." dedi.

Araştırmacılar, nikel folyo kullanarak bataryalarıo belirli bir sıcaklığa kadar hızla ısıttı. Bu da herhangi bir hasara neden olmadan ultra hızlı şarj olmalarını sağladı.

Dr. Wang ve ekibi, uçan araçlara uygun olabilecek, yoğun enerjili lityum iyon bataryalar üzerinde deneyler yaptı. Bataryaların her biri, sadece 5 ila 10 dakika içinde yaklaşık 80 kilometrelik bir yolculuk için yetecek kadar şarj edildi.

10. UNITED AIRLINES'TAN 200 UÇAN TAKSİ SİPARİŞİ

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, uçan taksiler için ilk adımı attı. United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı düşünüyor.

Bu kapsamda şirket, Kaliforniya merkezli hava taksileri üreticisi Archer'den 1 milyar dolar değerinde uçan taksi satın alacak.

Aynı zamanda şirket, ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği de yapacak.

United ve Mesa Airlines yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını vurguladı.

Satın alınacak taksiler, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabiliyor ve havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebiliyor.

Şimdilerde iki şirket, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makamdan onay bekliyor.