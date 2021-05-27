Sony, 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor

Sony, yeni iş stratejisi kapsamında oyun, anime ve eğlence sektörü dahil küresel düzeyde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu PlayStation 5 oyun konsolu ile oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Sony, gelecek yıllar için hedef yükseltti.

Japon elektronik devi, yeni iş stratejisi kapsamında oyun, anime ve eğlence sektörü dahil küresel düzeyde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

6 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

Sony, yeni iş stratejileri kapsamında teknoloji ve eğlence yatırımı olarak Mart 2024'e kadar 2 trilyon yen (18 milyar dolar) yatırım yaparak kullanıcı sayısını 6 kat artırmayı hedefliyor.

Çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sony Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoşida Keniçiro, "Şu an bağlandığımız 160 milyon insan sayımızı 1 milyara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Sony CEO'su, iş stratejisi kapsamında hedefe ulaşılmasında yeni teknolojilerin önemine değinerek, "İçerik üretmek ve bunları müşterilere sunmak açısından teknoloji önemli." diye konuştu.

Sony dışındaki firmalarla iş birliği sinyali veren Yoşida, "Hedef için bir yol halihazırda sahip olduklarımızı genişletmek ve diğer bir yol yeni ilgi alanları oluşturmak." ifadesini kullandı.